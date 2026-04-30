English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Gold Rate Today: మహిళలకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..!!

Gold Rate Today: మహిళలకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. గత కొన్నాళ్లుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు నేడు స్వల్పంగా తగ్గాయి. దీంతో హైదరాబాద్, విజయవాడ బులియన్ మార్కెట్లో 24,21,18 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు తగ్గాయి. నేడు ఏప్రిల్ 30వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
1 /5

ఈ మధ్యకాలంలో బంగారం ధరల్లో భారీగా హెచ్చుతగ్గులను మనం గమనిస్తున్నాం. అందుకే చాలా మంది ముఖ్యంగా మహిళలు ప్రతిరోజూ బంగారం ధరలను చెక్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పడుతుండటంతో వెంటనే బంగారు షాపులకు వెళ్లి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 

2 /5

ఈ రోజు ఏప్రిల్ 30 వ తేదీ బంగారం ధరలు చూసినట్లయితే.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 150,430గా పలుకుతోంది.  అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,37,890వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.  ఇక  18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,12,820 గా ఉంది.  

3 /5

కాగా నిన్న అంటే ఏప్రిల్ 29, బుధవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,50,440 ఉంది. అది నేడు రూ. 10 తగ్గడంతో రూ.150,430 పలుకుతోంది.  అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర  నిన్న, బుధవారం రూ. 137, 900 గా ఉండగా, నేడు రూ.10 తగ్గడంతో1,37,890 పలుకుతోంది. అలాగే 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్  బుధవారం 1,12,830 ఉంది. నేడు అది రూ.10 తగ్గడంతో 1,12,820 పలుకుతోంది.   

4 /5

30 ఏప్రిల్ 2026 గురువారం  హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 150,430గా ఉండగా.. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,37,890 పలుకుతోంది.  అదే విధంగా 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,12,820వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.  విజయవాడ  బులియన్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 150,430  పలుకుతుండగా.. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర  రూ. 1,37,890వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.  అదే విధంగా 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,12,820 గా ఉంది.

5 /5

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Gold Price Today Gold Rate Decrease women's gold news wedding season gold yellow metal price 24K gold rate Hyderabad

Next Gallery

Rahul Dev Mugdha Godse: టాలీవుడ్ విలన్‌తో 18 ఏళ్ల తక్కువ వయసున్న అమ్మాయి అఫైర్..14 ఏళ్లుగా సాగుతున్న ప్రేమాయణం