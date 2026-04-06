Gold Rate Today: తులం పసిడిపై రూ. 26,293 తగ్గింపు.. నేడు ఏప్రిల్ 6వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24k, 22k,18k ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: ప్రస్తుతం పసిడి మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి సామాన్యులను, పెట్టుబడిదారులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. గత నెల రోజులుగా బంగారం ధరలు చూస్తుండగానే భారీగా పతనమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మార్చి 5 నుండి ఏప్రిల్ 5 మధ్య కాలంలో బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 26,293 మేర పడిపోవడం మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. యుద్ధ వాతావరణం, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల వంటి కారణాలు పసిడిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. నేడు ఏప్రిల్ 6వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో 24,22,28 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
గత నెల రోజులుగా బంగారం ధరలు ఊహించని విధంగా పతనమవుతున్నాయి. మార్చి 5 నుండి ఏప్రిల్ 5 మధ్య కాలంలో 10 గ్రాముల పసిడి ధర ఏకంగా రూ. 26,293 మేర తగ్గింది. ఈ అకస్మాత్తు మార్పుతో అటు సామాన్యులు, ఇటు పెట్టుబడిదారులు డైలమాలో పడిపోయారు.
మార్చి 5, 2026న 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,60,586 వద్ద ఉండగా.. ఏప్రిల్ 2 నాటికి అది రూ. 1,46,608కి పడిపోయింది. యుద్ధ వాతావరణం, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిణామాలే ఈ భారీ పతనానికి ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
నేడు ఏప్రిల్ 6, సోమవారం కావడంతో... వరుస సెలవుల అనంతరం మార్కెట్ ఏప్రిల్ 2 నాటి ధరల వద్దే స్థిరంగా ఉంది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ. 1,45,507 గా కొనసాగుతోంది.
సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర నేడు 10 గ్రాములకు రూ. 1,33,282 వద్ద ఉంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ మొదలవుతున్న తరుణంలో ఈ తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిస్తోంది.
తక్కువ బడ్జెట్, డైమండ్ జ్యువెలరీలో వాడే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,09,130గా ఉండగా.. 14 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.85,122 వద్ద ఉంది.
అంతర్జాతీయంగా యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు సరఫరా దెబ్బతింది. క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 100 డాలర్లు దాటడంతో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లు పెంచుతాయనే భయంతో పెట్టుబడిదారులు బంగారం నుండి డాలర్ వైపు మళ్లుతున్నారు.
మార్కెట్ ప్రస్తుతం చాలా అస్థిరంగా ఉంది. ధరలు తగ్గినప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా కొనుగోలు చేయడం (SIP పద్ధతిలో) ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 15 నుండి పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కానున్నందున డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
