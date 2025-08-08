Gold Rate Today: శ్రావణ శుక్రవారం బంగారం ధరలు ఇవే..ఆగస్టు 8వ తేదీ తులం బంగారం ధర ఎంత ఉందో తెలుసా..?

Gold Rate Today: ఆగస్టు 8వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,03,790పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 94,400 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,17,853 పలుకుతోంది. బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం ఆల్ టైం రికార్డు సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ప్రతిరోజు బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతూ దూసుకెళ్తోంది.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతుండటంతో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. బంగారం ధర పెరుగుదల క్రమాన్ని చూసినట్లయితే గడిచిన ఏడాది కాలంలోనే భారీగా పెరిగినట్లు మనం చూడవచ్చు. ఆగస్టు నెలలో బంగారం ధర సుమారు 8వేల రూపాయల సమీపంలో ఉంది. ఇప్పుడు ఏకంగా లక్ష రూపాయలు దాటి ముందుకు దూసుకెళ్తోంది.
బంగారం ధర కేవలం 40వేల రూపాయల సమీపంలో మాత్రమే ఉంది. అక్కడితో పోల్చి చూస్తే బంగారం ధర దాదాపు 60వేలు పెరిగింది. అంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగినట్లు మనం గమనించవచ్చు. బంగారం ధర భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్నటువంటి మార్కెట్ పరిస్థితులే కారణమని చెప్పవచ్చు.
ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడి మార్గంగా బంగారం ధరలు మారడంతో బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి దాటి దూసుకెళ్తోంది. మరోవైపు బంగారంతోపాటు వెండి ధర కూడా ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయిలో దూసుకెళ్తోంది. వెండి ధర కూడా లక్ష రూపాయలపైనే పలుకుతోంది.
వెండి ధర భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా పారిశ్రామికంగా నెలకున్నడిమాండ్ కూడా ఓ ప్రధాన కారణమని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధర పెరగడానికి ప్రధానంగా డాలర్ విలువ పతనం కూడా కారణంగా చెప్పవచ్చు. దీనికి తోడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈమధ్యే భారత్ పై తీసుకుంటున్న వరుస సుంకాల కారణంగా స్టాక్ మార్కెట్లో నెగెటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఫలితంగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం కూడా మనం గమనించవచ్చు.
స్టాక్ మార్కెట్ పతనం అయ్యేకొద్దీ బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం కూడా మనం గమనించవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని తమ సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ధరల పెరుగుదల ఉన్నట్లు బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.