Gold Rate Today: రెక్కలు తెగిన పసిడి.. ఒక్కరోజే రూ. 10వేలు డౌన్.. నేడు మార్చి 24వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today:  బులియన్ మార్కెట్లో చిత్రవిచిత్రాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటి వరకు సామాన్యులకు అందని ద్రాక్షలా మారిన బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా నింగిని చూస్తున్నాయి. కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే పది గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 10వేలపైనే తగ్గడంతో పసిడి ప్రియులు సంతోషిస్తున్నారు. సోమవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు రెండు విడతలుగా బంగారం ధరలు పతనమయ్యాయి. దీంతో కొనుగోలు దారులు ఒక్కసారిగా ఊపీరిపీల్చుకున్నారు. ఇక నేడు మార్చి 24వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలు కాస్త రికవరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. 
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల దెబ్బకు బంగారం ధర భారీగా తగ్గుతోంది. యుద్ధ భయాలు పతాకస్థాయికి చేరుకోవడం, అమెరికా బాండ్స్ పై రాబడులు పెరగడంతో లోహాల ధర భారీ పతనాన్ని చూడాల్సి వస్తోంది. నేడు మార్చి 24వ తేదీ మంగళవారం హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,35,640కి చేరింది.  22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర రూ. 1,24,340కి చేరుకుంది.

భారత్ లో బంగారం ధరలు భారీగా పతనమవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. స్వచ్చమైన బంగారం ధర రూ. 10,320 వరకు పతనం అయ్యింది. కాగా యుద్ధానికి 5 రోజుల విరామం ఇస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించడంతో మార్కెట్లు కాస్త శాంతించాయి. యుద్ధ భయాలు కాస్త తగ్గడంతో ముడి చమురు ధర 100 డాలర్లకు చేరుకుంది. అయితే డాలర్ ప్రస్తుతం బలంగా ఉండటం, అమెరికా బాండ్స్ పై రాబడులు అధికంగా ఉండటంతో బంగారంపై ఒత్తిడి కొనసాగే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. 

దేశంలోని కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు చూస్తే.. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹146,110. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹133,940పలుకుతోంది. 

ప్రస్తుతం ముంబై, చెన్నై,  కోల్‌కతాలో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 133790 కాగా, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 145960గా ఉంది.  

పూణే, బెంగళూరులో ఈ రెండు నగరాల్లో, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 145960 కాగా, 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 133790గా ఉంది.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

Tirumala: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం