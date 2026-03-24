Gold Rate Today: రెక్కలు తెగిన పసిడి.. ఒక్కరోజే రూ. 10వేలు డౌన్.. నేడు మార్చి 24వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బులియన్ మార్కెట్లో చిత్రవిచిత్రాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటి వరకు సామాన్యులకు అందని ద్రాక్షలా మారిన బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా నింగిని చూస్తున్నాయి. కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే పది గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 10వేలపైనే తగ్గడంతో పసిడి ప్రియులు సంతోషిస్తున్నారు. సోమవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు రెండు విడతలుగా బంగారం ధరలు పతనమయ్యాయి. దీంతో కొనుగోలు దారులు ఒక్కసారిగా ఊపీరిపీల్చుకున్నారు. ఇక నేడు మార్చి 24వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలు కాస్త రికవరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల దెబ్బకు బంగారం ధర భారీగా తగ్గుతోంది. యుద్ధ భయాలు పతాకస్థాయికి చేరుకోవడం, అమెరికా బాండ్స్ పై రాబడులు పెరగడంతో లోహాల ధర భారీ పతనాన్ని చూడాల్సి వస్తోంది. నేడు మార్చి 24వ తేదీ మంగళవారం హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,35,640కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర రూ. 1,24,340కి చేరుకుంది.
భారత్ లో బంగారం ధరలు భారీగా పతనమవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. స్వచ్చమైన బంగారం ధర రూ. 10,320 వరకు పతనం అయ్యింది. కాగా యుద్ధానికి 5 రోజుల విరామం ఇస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించడంతో మార్కెట్లు కాస్త శాంతించాయి. యుద్ధ భయాలు కాస్త తగ్గడంతో ముడి చమురు ధర 100 డాలర్లకు చేరుకుంది. అయితే డాలర్ ప్రస్తుతం బలంగా ఉండటం, అమెరికా బాండ్స్ పై రాబడులు అధికంగా ఉండటంతో బంగారంపై ఒత్తిడి కొనసాగే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
దేశంలోని కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు చూస్తే.. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹146,110. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹133,940పలుకుతోంది.
ప్రస్తుతం ముంబై, చెన్నై, కోల్కతాలో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 133790 కాగా, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 145960గా ఉంది.
పూణే, బెంగళూరులో ఈ రెండు నగరాల్లో, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 145960 కాగా, 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 133790గా ఉంది.
