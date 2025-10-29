Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధర.. తులం ధర 13వేలు పతనం.. అక్టోబర్ 29వ తేదీ బుధవారం తెలంగాణ, ఆంధ్రలో ధరలు ఇవే..!!

Gold Silver Price Crash: బంగారం ధరలు కుప్పకూలుతున్నాయి. మంగళవారం ధరలతో పోల్చితే నేడు బుధవారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. పసిడి ధరలు వరుసగా వారం రోజుల నుంచి తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. అయినా కూడా ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి తగ్గుతున్నాయి. 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం రూ. 1,22,370 ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,12,650 రూపాయలు పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,48, 300 పలుకుతుంది.
దీపావళి తర్వాత బంగారం, వెండి ధరలు బాగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒత్తిడి, బలమైన డాలర్ కారణంగా, బంగారం దాదాపు రూ. 13,000వెండి రూ. 36,000 తగ్గాయి. బంగారం ధరలు తగ్గుతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కొనుగోలుదారులు మాత్రం ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా అని వేచి చూస్తున్నారు. లాభాల బుకింగ్ కారణంగా ఈ తగ్గుదల జరిగిందని, ధరలు త్వరలో స్థిరపడవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. బంగారం, వెండి ధరలు దాదాపు రూ.1.15 లక్షలకు తగ్గవచ్చని భావిస్తున్నారు.
అక్టోబర్ 17న, ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,30,874గా రికార్డు సృష్టించింది. నేడు అక్టోబర్ 29 బుధవారం దాని ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,18,043కి తగ్గింది. అంటే గత 12 రోజుల్లో బంగారం ధర రూ.12831 తగ్గింది. మరోవైపు అక్టోబర్ 14న వెండి కిలోగ్రాముకు రూ.1,78,100తో ఆల్ టైమ్ హై స్థాయిని తాకింది. దాని ధర కిలోగ్రాముకు రూ.1,41,896కి తగ్గింది. అంటే గత 15 రోజుల్లో రూ.36,204 భారీ పతనం జరిగింది.
BJA వద్ద మంగళవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,19,164 ఉండగా, సాయంత్రం 5 గంటలకు రూ.1,18,043గా మారింది. అంటే ఐదు గంటల్లో రూ.1121 తగ్గింది. బంగారం మునుపటి రోజుతో పోలిస్తే రూ.3034 తగ్గింది. సోమవారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,21,077గా ఉంది. వెండి ధర రూ.3135 భారీగా తగ్గింది. IBJA వద్ద మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వెండి ధర కిలోకు రూ.1,43,400గా ఉంది, సాయంత్రం 5 గంటలకు రూ.1,41,896గా ఉంది. అంటే ఐదు గంటల్లో రూ.1504 తగ్గింది.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో, బంగారం 1.26% తగ్గి, రాత్రి 10.30 గంటల వరకు రూ.1528 తగ్గింది. డిసెంబర్ 5, 2025 గడువు తేదీతో ఉన్న బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,19,429కి చేరుకుంది. ట్రేడింగ్ సమయంలో, దాని కనిష్ట స్థాయి రూ.1,17,628 గరిష్ట స్థాయి రూ.1,20,106. సోమవారం, అది రూ.1,20,957 వద్ద ముగిసింది. ఉదయం తగ్గిన తర్వాత, సాయంత్రం వెండి పెరిగింది. వెండి 0.27% పెరిగి, దాని ధర కిలోకు రూ.1,43,750కి చేరుకుని రూ.383గా ఉంది. ట్రేడింగ్ సమయంలో, దాని కనిష్ట స్థాయి రూ.1,39,306 గరిష్ట స్థాయి రూ.1,44,388గా ఉంది. సోమవారం, వెండి రూ.1,43,367 వద్ద ముగిసింది.
లాభాల బుకింగ్, బలమైన డాలర్, US-చైనా వాణిజ్య ఒప్పందం అంచనాలు బంగారం, వెండి ధరలలో పదునైన తగ్గుదలకు దారితీశాయి. నిపుణులు ఇది దీర్ఘకాలిక క్షీణత కాదు, ఆరోగ్యకరమైన దిద్దుబాటు అని అంటున్నారు. ప్రపంచ అనిశ్చితులు, కేంద్ర బ్యాంకు కొనుగోళ్లు మధ్యస్థ కాలంలో పెరుగుదల ధోరణికి దారితీస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. బంగారం మరియు వెండి ధరలు దాదాపు రూ. 1.15 లక్షలకు తగ్గవచ్చని వారు అంచనా వేస్తున్నారు.