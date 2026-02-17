Gold Rate Today: బ్రేకింగ్.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కసారిగా ఇంత తగ్గిందా?

Gold Rate
ఇవాళ బంగారం కొనాలనుకుంటున్న వారికి మంచి వార్త వచ్చింది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర మరోసారి తగ్గింది. ఉదయం నుంచి చూస్తే బంగారం ధరలో పెద్ద తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న బంగారం ధరలు ఈరోజు మాత్రం కొనుగోలుదారులకు ఊరట కలిగించేలా ఉన్నాయి.
ఈరోజు హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.2,240 తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,54,200గా ఉంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఉదయం నుంచి రూ.2,050 తగ్గి ప్రస్తుతం రూ.1,41,350 వద్ద కొనసాగుతోంది.
పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు ఉన్నవారు బంగారం కొనడానికి ఇదే మంచి సమయమని కొందరు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఈ తగ్గుదల కొంతమేర లాభం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. గత వారం రోజులుగా బంగారం ధరలు పెరిగిపోవడంతో కొనుగోలు వాయిదా వేసుకున్నవారు ఇప్పుడు మళ్లీ దుకాణాల వైపు చూస్తున్నారు.
వెండి ధర విషయానికి వస్తే ఈరోజు ఎలాంటి మార్పు లేదు. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,65,000గా కొనసాగుతోంది. బంగారం ధర తగ్గినా వెండి మాత్రం స్థిరంగా ఉండడం గమనించాల్సిన విషయం. పెట్టుబడిగా వెండిని కొనాలనుకునేవారు కూడా ధరలను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని వివిధ పట్టణాల్లో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉన్నాయి. పట్టణం బట్టి, జ్యువెల్లరీ షాపుల బట్టి ధరలు కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు. అయితే పెద్దగా తేడా ఉండదని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలు వంటి అంశాల వల్ల బంగారం ధరలు రోజూ మారుతుంటాయి. అందుకే బంగారం కొనాలనుకునేవారు రోజువారీ ధరలను గమనించడం మంచిది.