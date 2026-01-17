English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate Today: బంగారం తిక్క కుదిరింది.. ఆకాశం కాదు భూమిని చూస్తోంది.. జనవరి 17వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: బంగారం తిక్క కుదిరింది.. ఆకాశం కాదు భూమిని చూస్తోంది.. జనవరి 17వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లూ గరిష్ట స్థాయిలకు  చేరుకున్న ధరలు నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. నేడు జనవరి 17, శనివారం నాటి బంగారం–వెండి ధరలు స్వల్ప మార్పులతో నమోదయ్యాయి. ఇటీవల ఆల్‌టైమ్ రికార్డు స్థాయిలను తాకిన పసిడి ధరలు ప్రస్తుతం కొంత తగ్గుముఖం పట్టినట్లు మార్కెట్ గమనిస్తోంది. దేశీయ మార్కెట్‌తో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ ఇదే ధోరణి కనిపిస్తోంది.
 
1 /7

ప్రస్తుత ధరలను పరిశీలిస్తే..  24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,43,400గా ఉంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,31,850 పలుకుతోంది. వెండి ధర విషయానికి వస్తే, ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 3,06,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా వేగంగా పెరిగిన ధరలతో పోలిస్తే, ఇవి కొంత ఊరట కలిగించే స్థాయిలోనే ఉన్నాయి.

2 /7

హైదరాబాద్ మార్కెట్‌ను ప్రత్యేకంగా గమనిస్తే..  22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఈరోజు రూ. 200 తగ్గి తులం రూ. 1,31,450కు చేరింది. దీనికి ముందు రోజు కూడా పసిడి ధర రూ. 350 మేర తగ్గింది. అలాగే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఈరోజు రూ. 220 తగ్గడంతో 10 గ్రాములకు రూ. 1,43,400 వద్ద నిలిచింది. గత రోజు ఇదే ధర రూ. 380 తగ్గడం గమనార్హం. అంటే రెండు రోజుల వ్యవధిలో బంగారం ధరల్లో వరుస తగ్గుదల కనిపిస్తోంది.

3 /7

బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా కాస్త తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌లో వెండి ధర ఈరోజు రూ. 4,000 తగ్గి కేజీకి రూ. 3,06,000 వద్దకు చేరింది. అయితే దీనికి ముందు రోజు వెండి ధర రూ. 3,000 పెరిగింది. అంతకుముందు మరోసారి రూ. 15,000 వరకు పెరగడం గమనార్హం. మొత్తంగా కేవలం ఆరు రోజుల వ్యవధిలోనే వెండి ధర దాదాపు రూ. 42,000 పెరగడం మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

4 /7

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర గతంలో 4,620 డాలర్లకు పైగా ట్రేడ్ కాగా, ప్రస్తుతం అది సుమారు 4,596.75 డాలర్ల స్థాయికి దిగివచ్చింది. వెండి ధర ఔన్స్‌కు సుమారు 90.13 డాలర్ల వద్ద ఉంది. మరోవైపు డాలర్‌తో పోలిస్తే భారత రూపాయి మారకం విలువ రూ. 90.81 వద్ద కొనసాగుతోంది.

5 /7

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, డాలర్ విలువ బలపడటం, ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్) చేయడం వల్లే బంగారం ధరలు తాత్కాలికంగా తగ్గినట్లు భావిస్తున్నారు. అయితే ఇది దీర్ఘకాలిక పతనం కాదని, బంగారంపై ఇన్వెస్టర్లు ఇంకా బుల్లిష్ దృక్పథంతోనే ఉన్నారని వారు చెబుతున్నారు.  

6 /7

ఇప్పటికే బంగారం ధరలు వరుసగా కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్న నేపథ్యంలో, భవిష్యత్తులో పసిడి ధరలు లక్షన్నర రూపాయల స్థాయిని తాకే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే వెండి ధరలు కూడా చరిత్రలో తొలిసారిగా కేజీకి రూ. 3 లక్షలు దాటి కొత్త రికార్డును నమోదు చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి మరింత పెరుగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

7 /7

అంతర్జాతీయంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితులు కొనసాగుతుండటంతో బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలపై డిమాండ్ తగ్గే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. అయితే ధరలు భారీగా పెరగడంతో సామాన్య పసిడి ప్రియులు ఆభరణాల కొనుగోలుకు వెనకడుగు వేస్తున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తోంది.

Gold Rate Today Today Gold Rate gold rate today news india gold rate today Gold Rate Today in India 22 karat gold rate today

Next Gallery

Hyderabad: తెలుగు ప్రయాణీకులకు కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. హైదరాబాద్‌కు 2 అమృత్‌ భారత్‌ రైళ్లు..!