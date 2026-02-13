Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. కొనుగోలుదారులకు గుడ్ న్యూస్!

Gold Rate Today Reduced
బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇవాళ మంచి వార్త వచ్చింది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోవడంతో మార్కెట్లో చర్చ మొదలైంది.
తాజా రేట్ల ప్రకారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.2,620 తగ్గి రూ.1,55,780కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.2,400 తగ్గి రూ.1,42,800గా నమోదైంది. ఇది ఇటీవల కాలంలో కనిపించిన పెద్ద తగ్గుదలగా భావిస్తున్నారు.
ఈ భారీ తగ్గుదలతో పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారు సంతోషంగా ఉన్నారు. చాలా మంది ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా లేదా మళ్లీ పెరుగుతాయా అని గమనిస్తున్నారు. కొందరు వెంటనే కొనుగోలు చేయడం మంచిదని భావిస్తున్నారు.
బంగారం ధరలు ఎందుకు ఇలా తగ్గాయంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు. డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లు, అంతర్జాతీయ డిమాండ్ వంటి అంశాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఈ అంశాల మార్పు వల్లే ధరలు ఒక్కసారిగా తగ్గాయి.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గాయి. అయితే ప్రాంతానుసారం స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు. రవాణా ఖర్చులు, స్థానిక పన్నులు, దుకాణాల మార్జిన్ వంటి కారణాల వల్ల రేట్లు కొంచెం మారవచ్చు.
బంగారం పెట్టుబడిగా కొనేవారికి ఇది మంచి అవకాశం అని కొందరు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేస్తే భవిష్యత్తులో లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక జువెలరీ షాపుల్లో రేట్లు తెలుసుకోవడం మంచిది. మొత్తానికి ఇవాళ బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు ఊరట ఇచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో ధరలు ఏ దిశగా వెళ్తాయో చూడాలి. ఇప్పటికి మాత్రం మార్కెట్లో గోల్డ్ రేటు పడిపోవడం హాట్ టాపిక్గా మారింది.