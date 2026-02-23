English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: తులం పసిడి పై రూ. 25వేలు తక్కువ.. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today:  దేశంలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. నేడు ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం దేశీయంగా  బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. నేటి ట్రేడింగ్ ప్రకారం 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,58,407కు చేరుకోగా.. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,45,194గా నమోదు అయ్యింది. ఆదివారం ధరలతో పోల్చితే నేడు పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.
ఫిబ్రవరి 23, సోమవారం దేశీయ బంగారం మార్కెట్‌లో ధరలు మళ్లీ ఎగిసిపడ్డాయి. నేటి ట్రేడింగ్ ప్రకారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,58,407కు చేరగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,45,194గా నమోదైంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే స్పష్టమైన పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. వరుసగా పెరుగుతున్న ఈ ధోరణి కొనుగోలుదారుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా బంగారం బలమైన స్థాయిలో కొనసాగుతోంది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో ఒక ఔన్స్ గోల్డ్ ధర ప్రస్తుతం 5,145 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోని ఈ పెరుగుదల దేశీయ ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఆర్థిక పరిస్థితులు, డాలర్ మార్పిడి విలువల్లో వచ్చే హెచ్చుతగ్గులు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.

అమెరికా అధ్యక్షుడు Donald Trump అమలు చేసిన టారిఫ్ నిర్ణయాలపై Supreme Court of the United States తీసుకున్న నిర్ణయం మార్కెట్‌లో సానుకూల భావనకు దారితీస్తుందని భావించినప్పటికీ, United States డాలర్ బలహీనత కారణంగా పెట్టుబడిదారులు మళ్లీ బంగారం వైపు మళ్లారు. ఫలితంగా ధరలు మళ్లీ పైకి ఎగబాకాయి.

ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఆల్‌టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయితో పోలిస్తే సుమారు రూ. 25 వేల వరకు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఇటీవల కనిపిస్తున్న వేగవంతమైన పెరుగుదల భవిష్యత్తుపై సందేహాలను రేకెత్తిస్తోంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కొనసాగుతున్న వేళ ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాల్సిన కుటుంబాలకు ఇది భారంగా మారింది. మధ్యతరగతి ప్రజలు బడ్జెట్‌ను సవరించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఇక పెట్టుబడిదారుల విషయానికి వస్తే, గోల్డ్‌లో ఇప్పటికే పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ప్రస్తుత పరిస్థితి లాభదాయకంగా మారింది. మార్కెట్‌లో జరుగుతున్న ఒడిదుడుకులు పూర్తిగా అంతర్జాతీయ పరిణామాలపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డాలర్ మరింత బలహీనపడితే బంగారం ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు..  

