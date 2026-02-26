Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి..!!

Gold Rate Today: పసిడి అభిమానులకు వరుసగా ధరల పెరుగుదల షాక్ ఇస్తోంది. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం రేట్లు నిరంతరం ఏడో రోజూ ఎగబాకాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, అమెరికా వాణిజ్య విధానాలపై ఉన్న అనిశ్చితి, సుంకాల పెంపు హెచ్చరికలు వంటి అంశాలు ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. గత సెషన్లో తగ్గిన వెండి కూడా మళ్లీ ఊపందుకుని గణనీయంగా పెరిగింది. ఫిబ్రవరి 26 ఉదయం నమోదైన ధరల ప్రకారం బంగారం, వెండి రెండూ భారీగా పెరిగాయి.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో దేశీయంగా బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగింది. దీనికి తోడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలపై తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై అనిశ్చితి వంటి అంశాలు ఇన్వెస్టర్లను సురక్షిత పెట్టుబడి వైపు మళ్లిస్తున్నాయి.
మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా ఇరాన్ సంబంధిత పరిణామాలపై ఊహాగానాలు కూడా బంగారంపై పెట్టుబడులను పెంచుతున్నాయి. ఫలితంగా పసిడి ధరలు మళ్లీ రికార్డు గరిష్ఠాల వైపు పరిగెడుతున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు సుమారు 50 డాలర్లు పెరిగి 5207 డాలర్లకు చేరింది. అదే సమయంలో స్పాట్ సిల్వర్ ధర దాదాపు 4 శాతం ఎగిసి ఔన్సుకు 90 డాలర్ల మార్క్ను దాటింది. ఈ ప్రభావం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లలోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.100 పెరిగి రూ.1,48,400 వద్ద ట్రేడవుతోంది. 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం ధర రూ.110 పెరిగి రూ.1,62,890కు చేరుకుంది. వెండి విషయంలో కూడా అదే ధోరణి కొనసాగుతోంది. గతంలో భారీగా తగ్గిన వెండి ధరలు మళ్లీ ఎగబాకి కిలోకు రూ.2,95,000 స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.