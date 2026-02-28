English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ శనివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 28 శనివారం బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ.1,62,420కు చేరుకోగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాములు రూ.1,48,885గా నమోదయ్యాయి. 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,21,815 వద్ద ఉంది. నిన్నటితో పోల్చితే ఇవాళ ధరల్లో స్పష్టమైన పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. దేశీయ మార్కెట్‌లో ఈ మార్పులు ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ ధోరణులను అనుసరిస్తున్నాయి.
గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 5,277 డాలర్ల వరకు చేరుకుని రికార్డు స్థాయికి చేరువైంది. డాలర్ బలహీనత బంగారం ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతోంది. సాధారణంగా అమెరికా కరెన్సీ విలువ తగ్గినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు భద్రమైన ఆస్తులవైపు మొగ్గుచూపుతారు. ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారం డిమాండ్ పెరగడం సహజం.

అయితే పెరిగిన ధరలు వినియోగదారులపై భారం మోపుతున్నాయి. వివాహాల సీజన్ ప్రారంభమైన ఈ సమయంలో బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు అనేక కుటుంబాలకు అవసరమవుతుంది. కానీ ప్రస్తుత ధరల నేపథ్యంలో ఖర్చు గణనీయంగా పెరుగుతోంది.   

సాధారణంగా పండుగలు, శుభకార్యాల సమయంలో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు కూడా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గోల్డ్ షాపుల యజమానుల ప్రకారం, గతంతో పోల్చితే దుకాణాలకు వచ్చే కస్టమర్ల సంఖ్య తగ్గినట్టు తెలుస్తోంది.  

గత ఏడాదితో పోలిస్తే బంగారం ధర దాదాపు 80 శాతం పైగా పెరిగిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇది వినియోగదారుల కొనుగోలు తీరు మీద ప్రభావం చూపుతున్నప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులకు మాత్రం అనుకూలంగా మారింది. ముఖ్యంగా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఈ పెరుగుదల లాభాలను అందిస్తోంది.

అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, కరెన్సీ మార్పులు, ఆర్థిక అనిశ్చితి వంటి అంశాలు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉన్నాయి. సమీప కాలంలో ఈ ధోరణి ఎలా మారుతుందన్నది గ్లోబల్ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

