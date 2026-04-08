Gold Rate Today: అత్యంత భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు..రూ.3,980 పెరిగిన గోల్డ్..యుద్ధం ఆపడమే కారణమా?

Gold Rate Today News: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధానికి తాజాగా పడిన బ్రేక్తో బంగారం ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ నేపథ్యంలో కొంతకాలంగా తగ్గుతూ వస్తున్న బంగారం ధర రాత్రికి రాత్రే భారీగా పెరిగింది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో 2026 ఏప్రిల్ 8న తాజాగా బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.398 పెరిగి రూ.15,382కు ఎగబాకింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.365 పెరిగి.. రూ.14,100కు చేరింది. బంగారంలో మరో రకం 18 క్యారెట్ల బంగారంపై కూడా గ్రాముకు రూ.299 పెరిగి రూ.11,537కి చేరింది.
24 క్యారెట్ల బంగారం నిన్నటి రోజున 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,49,840 ఉండగా.. ఈ రోజు అది రూ.1,53,820కి ఎగబాకింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల రకంపై 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,37,350 వద్దకు ఉండగా.. నేడు రూ.1,41,000కి పెరిగింది.
చివరిగా 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర నిన్నటి మార్కెట్లో 10 గ్రాముల ధర రూ.1,12,380 ఉండగా, ఈరోజు అది రూ.1,15,370 కు ఎగబాకింది.
ఇరాన్- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధానికి తాజాగా కాల్పుల ఒప్పందం జరగ్గా.. ఈ క్రమంలో హోర్ముజ్ జలసంధిని రాబోయో 14 రోజులు సాధారణంగా రవాణా అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో బంగారంపై పెట్టుబడులు పెరుగుతున్న క్రమంలో బంగారంపై భారీగా ప్రభావం పడింది. రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం ఏప్రిల్ 8, 2026 ఉదయం 10 గంటలకు అప్డేట్ చేసినది. అయితే మార్కెట్లో గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. మీరు వీటిని పరిగణలోకి తీసుకునే ముందు దగ్గర్లోని బంగారపు దుకాణాల్లో సమాచారం తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.)