Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే గోల్డ్ మార్కెట్‌లో అల్లకల్లోలం! భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు..మార్చి 28న ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today News: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో కొంతకాలంగా తగ్గుతూ వస్తున్న బంగారం ధర రాత్రికి రాత్రే భారీగా పెరిగింది. (మార్చి 28) ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? గోల్డ్ రేటు అకస్మాత్తుగా ఎందుకు పెరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి బంగారం ధర 24 క్యారెట్ల (99.9% స్వచ్ఛత) గ్రాముకు రూ.251 పెరిగి రూ.14,809 ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల (91.6% స్వచ్ఛత) బంగారం గ్రాముకు రూ.230 పెరిగి.. రూ.13,575 కు చేరింది. మరియు 18 క్యారెట్ల (75% స్వచ్ఛత) గ్రాముకు రూ.11,107 గా ఉంది.  

24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR) నిన్న 1 గ్రాము బంగారం ధర రూ.14,558 ఉండగా, ఈ రోజు అది రూ.14,809కి చేరింది. అలాగే నిన్న 8 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,16,464 ఉండగా.. ఈ రోజు అది రూ.1,18,472 రూపాయలకు చేరింది. నిన్న 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,45,580 ఉండగా, ఈ రోజు అది రూ.1,48,090కి చేరింది.   

18 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు (INR) నిన్న మార్కెట్‌లో 1 గ్రాము ధర రూ.11,107 ఉండగా, ఈరోజు అది రూ.11,107 కు పెరిగింది. నిన్న 8 గ్రాముల ధర రూ.87,352 ఉండగా, ఈరోజు అది రూ.88,856 కు పెరిగింది. నిన్న 10 గ్రాముల ధర రూ.1,09,190 ఉండగా, ఈరోజు అది రూ.1,11,070 కు పెరిగింది.   

బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. ఒక్క రోజులోనే బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. వెండి ధరలు కూడా పెరిగాయి. నిన్న వెండి గ్రాము రూ.245 నుంచి నేడు రూ.5 పెరిగి.. ఫైనల్‌గా రూ.250కి చేరింది. కిలో వెండి ధర కూడా రూ.5,000 పెరిగి రూ.2,50,000కి చేరింది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలలో మార్పులు, దిగుమతి సుంకాలు, పన్నులు, మారకపు రేట్లు ప్రధానంగా బంగారం ధరను నిర్ణయిస్తాయి. ఇవన్నీ కలిసి దేశంలోని రోజువారీ ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.   

(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం మార్చి 28 ఉదయం 11 గంటలకు అప్‌డేట్ చేయబడింది. మార్కెట్లో గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. మీరు వీటిని పరిగణలోకి తీసుకునే ముందు దగ్గర్లోని బంగారపు దుకాణాల్లో సమాచారం తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.)

