Gold Rate Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ, చెన్నై, ముంబైలలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. తాజా వివరాల ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,60,984గా ఉంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,48,297గా నమోదైంది. 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,21,334 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే పసిడి రేట్లు కొంత తగ్గుదల చూపుతున్నాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు విలువైన లోహాల ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు గల్ఫ్ ప్రాంతంలో అస్థిరతను పెంచాయి. ఈ పరిస్థితుల ప్రభావంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్టాక్ సూచీలు తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. అదే సమయంలో చమురు ధరలు కూడా మార్పులకు లోనవుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల కారణంగా బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల ధరల్లో కూడా గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
మంగళవారం రోజున మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో (MCX) బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధర ఒక్కసారిగా దాదాపు రూ.10,000 వరకు పెరిగింది. అదే సమయంలో బంగారం కూడా 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.2,000 వరకు లాభంతో ట్రేడింగ్లో కొనసాగింది.
ఇరాన్ యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ కారణంగా బంగారం ధరలు కూడా పెరుగుదల చూపుతున్నాయి. MCX డేటాను పరిశీలిస్తే, ఏప్రిల్ 2 గడువు ముగిసే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర గత ముగింపు రూ.1,60,299 నుండి పెరిగి రూ.1,62,388కు చేరుకుంది. అంటే ఒక్కరోజులోనే బంగారం ధర సుమారు రూ.2,089 పెరిగింది.
అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో మాత్రం ధరల్లో కొంత తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం, సోమవారం సాయంత్రం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,58,674 వద్ద ముగిసింది. మంగళవారం ప్రారంభ ట్రేడింగ్ సమయంలో అది పెరిగి రూ.1,60,436 వరకు చేరింది.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు (10 గ్రాములకు) ఇలా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,62,390 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,48,860గా ఉంది. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,62,540గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,49,010గా ఉంది. ముంబై, కోల్కతా, బెంగళూరు, చెన్నై, కేరళలో కూడా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,62,390 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,48,860గా ఉంది. వడోదరలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,62,440 కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,48,910గా నమోదైంది.
వెండి ధరలు కూడా నగరానికొక విధంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై, కేరళలో ఒక కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.3,00,100గా ఉంది. ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, బెంగళూరు, వడోదర, అహ్మదాబాద్ నగరాల్లో వెండి ధర సుమారు రూ.2,90,100గా నమోదైంది.
ప్రపంచ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితులు కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ విలువైన లోహాల ధరల్లో మార్పులు కొనసాగవచ్చని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.