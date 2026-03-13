Gold Rate Today: మరోసారి కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 13వ తేదీ ఏపీ, తెలంగాణలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: ఇటీవల వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా మార్కెట్లో ధరలు దిగివస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా గత రెండు రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరల్లో గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదవుతోంది. తాజా మార్కెట్ వివరాల ప్రకారం మార్చి 13న దేశవ్యాప్తంగా పసిడి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,62,210 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,48,690 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర దేశవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.2,79,900 వరకు ఉంది. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ధరలు స్వల్పంగా భిన్నంగా కనిపిస్తున్నాయి.
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,62,210గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,48,690 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో కూడా ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మాత్రం ధరలు స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,62,360గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,48,840గా ఉంది. ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కూడా హైదరాబాద్, విజయవాడలతో సమానంగా 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,62,210గా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,48,690గా కొనసాగుతోంది.
దక్షిణ భారత నగరం చెన్నైలో బంగారం ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,63,300 కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,49,690గా నమోదైంది. మరోవైపు బెంగళూరు, కోల్ కతా, కేరళా రాష్ట్రాల్లో కూడా హైదరాబాద్కు సమానంగా ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.2,89,900 వరకు ఉండగా, దేశంలోని చాలా ఇతర నగరాల్లో ఇది రూ.2,79,900 వరకు మాత్రమే ఉంది. అంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వెండి ధరలు మరింత తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి.
సాధారణంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో యుద్ధ పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పుడు బంగారం ధరలు పెరగడం సహజం. ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు ఆర్థిక అనిశ్చితి సమయంలో బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగి యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్నప్పటికీ బంగారం ధరలు తగ్గడం ఆసక్తికర పరిణామంగా మారింది.
మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. చమురు ఉత్పత్తి దేశాలు ఉన్న గల్ఫ్ ప్రాంతం కూడా ఈ ఉద్రిక్తతల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. అయినప్పటికీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర ప్రస్తుతం బ్యారెల్కు సుమారు 100 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గడం మార్కెట్ విశ్లేషకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఇటీవల పెరిగిన బంగారం ధరల తర్వాత ఇప్పుడు కొంత కరెక్షన్ జరుగుతున్నట్లు నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే ప్రపంచ రాజకీయ పరిస్థితులు మారితే లేదా యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగితే భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశముందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం మాత్రం ధరలు తగ్గడంతో పసిడి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కొంత ఊరట లభించినట్లైంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.