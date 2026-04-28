Gold Rate Today: ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే పాతాళానికి పసిడి.. బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా? ఏప్రిల్ 28వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా లేదా పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నారా. అయితే ఈ వారం చాలా కీలకం. ఎందుకంటే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తో సహా పలు ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకులు ఈ వారం తీసుకోబోయే వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు బంగారం ధరలను నిర్ధారిస్తాయి. బంగారం ధరల్లో ప్రస్తుతం హెచ్చుతగ్గులు పతనానికి సంకేతం కాదని..కేవలం ఒక తాత్కాలిక విరామమని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. 
అయితే సోమవారం, నేడు మంగళవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. జూన్ డెలివరీ గోల్డ్ రేట్ 10 గ్రాములకు రూ. 823 తగ్గి.. రూ. 1,51,876కు చేరుకుంది. ఈ కాలంలో దీని గరిష్ట ధర రూ. 1,53,088 కాగా కనిష్ట ధర రూ. 1,51,843గా నమోదు అయ్యింది. మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ నెలలో బంగారం ధరలు ఏస్థాయికి చేరుకుంటాయన్నది ఇప్పుడు ప్రశ్నగా ఉంది. 

బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం ఒక ఇరుకైన పరిధిలో కదులుతున్నాయి. ధరలు రూ. 1,58,000 నుండి రూ. 1,60,000 మధ్య ఉన్న ఎగువ సప్లై జోన్ సమీపంలో నిలిచిపోవడంతో మార్కెట్ అనిశ్చితిలో కొనసాగుతోంది. చార్టులో బంగారం ఒక త్రిభుజాకార నమూనాని ఏర్పరుస్తోందని, అంటే ఏ వైపునైనా బ్రేక్అవుట్ జరిగితే, ధరలలో భారీ పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల ఉండవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అయితే మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బుల్లిష్‌గానే కొనసాగుతోంది. కానీ నిర్దిష్ట స్థాయిలను నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ వారం బంగారం కోసం మొదటి తక్షణ మద్దతు స్థాయి రూ. 1,50,500. ఇది విచ్ఛిన్నమైతే, తదుపరి బలమైన మద్దతు స్థాయిరూ. 1,48,500 సమీపంలో ఉంది. బంగారం ధర రూ. 155,500 వద్ద పెరగవచ్చు. దీని తర్వాత, రూ. 158,000 కి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.  ఒకవేళ బంగారం ధర రూ. 1,58,000 పైన బలంగా ముగియగలిగితే, మళ్లీ కొత్త పెరుగుదల ధోరణి ప్రారంభమై ధరలు కొత్త రికార్డు స్థాయిలకు చేరుకోగలవని చెబుతున్నారు.

అయితే, ఒకవేళ ధరలు రూ. 1,48,500 కంటే దిగువకు పడిపోతే  స్వల్పకాలంలో మార్కెట్ బేర్ల చేతుల్లోకి వెళ్ళవచ్చని చెబుతున్నారు.  ఈ వారం ఆర్థిక క్యాలెండర్ చాలా బిజీగా ఉంది, అందరి దృష్టి యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్), బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ (BOJ)  యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ (ECB)ల విధాన సమావేశాలపై ఉంది.

అదనంగా, యూఎస్ జీడీపీ డేటా, వినియోగదారుల విశ్వాసం, ద్రవ్యోల్బణం కూడా బంగారం ధరలను  పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు. ప్రస్తుతానికి, ఒక పెద్ద కదలికకు ముందు సరైన క్షణం కోసం మార్కెట్ ఊపిరి బిగబట్టి వేచి చూస్తోందని టెక్నికల్ చార్ట్‌లు సూచిస్తున్నాయి.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. మిథున, కుంభ రాశి వారు నేడు అస్సలు చేయకూడని పనులు ఇవే!