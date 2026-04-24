Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనిశ్చితి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు ఏప్రిల్ 24వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో భారత్ లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. నేడు ఏప్రిల్ 24వ తేదీ శుక్రవారం దేశంలోని పలు నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
భారత్ లో బంగారం ధరల పతనం కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనిశ్చితులు, పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు, డాలర్ బలపబడుతుండటంతో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఈ వారం మొదట్నుంచీ తిరోగమనంలోనే ఉన్న 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఇప్పటి వరకు 2,230 వరకు తగ్గింది.
నేడు ఏప్రిల్ 24వ తేదీ శుక్రవారం హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,53,540 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ 1,40, 740గా ఉంది.అటు చెన్నైలో ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,54,470గా, ఢిల్లీలో రూ.1,53,690గా ఉంది.
ఇక ముంబై, కోల్కతా నగరాల్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,53,540ల వద్ద కొనసాగుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర చెన్నైలో రూ.1,41,590గా ముంబై, కోల్కతా నగరాల్లో రూ.1,40,740ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఢిల్లీలో ఆర్నమెంటల్ గోల్డ్ రేట్ రూ.1,40,890గా ఉంది.
బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవ్వడానికి ముఖ్య కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏర్పడిన పరిస్థితులే అని చెప్పాలి. బంగారం ధరలు గడిచిన కొంతకాలంగా గమనిస్తే.. భారీగా పడిపోతూ వస్తున్నాయి. అయితే ఈ ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల చూడవచ్చు.
నిజానికి బంగారం ధర జనవరి 28వ తేదీన ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి నుంచి 1.83లక్షలు తగ్గుతూ వచ్చింది. బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం ఉన్న ధర ఉంటాయా లేదా పెరుగుతాయా అనే సందేహం పసిడి ప్రియుల్లో ఉంది. దీనికి కారణం ఏడాదికాలంగా బంగారం ధర 80శాతం పెరిగడమే అని చెప్పాలి.
