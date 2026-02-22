English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ షాక్.. గోల్డ్ రేట్స్ దూకుడు.. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ, ఆదివారం ధరలు ఇవే..!

Gold Price Today: బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మొన్నటి వరకు తగ్గుకుంటూ వచ్చిన గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు.. ఒక్కసారిగా యూటర్న్ తీసుకున్నాయి. భారతీయ బులియన్ మార్కెట్లో సరికొత్త గరిష్టాల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. భారత దేశంలో పెండ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతోపాటు.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అనిశ్చితి నెలకొనడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు కోత ఉంటుందన్న అంచనాలు పెరగడం, ట్రంప్ తాజా టారీఫ్‌ల నిర్ణయంతో పసిడి ధరలతో పాటు వెండి రేటు సామాన్యులకు భారంగా మారుతోంది. నేడు ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 
 
నేడు ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ, ఆదివారం బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,57,360 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,44,247 పలుకుతోంది. 18 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 118,020 పలుకుతుంది. బంగారం ధర నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు స్వల్పంగా పెరిగినట్లు చూడవచ్చు. 

బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి కన్నా కూడా దాదాపు 20 వేల రూపాయలు తక్కువగా పలుకుతున్న అని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధర గత నెలలో 1.85 లక్షల రూపాయల వంటి ఆల్ టైం రికార్డ్‌ను సృష్టించింది. అక్కడి నుంచి బంగారం ధర తగ్గుతూ వచ్చింది.   

బంగారం ధరలు ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల పైన ఆధారపడి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బంగారం ధరలు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకొని నిర్ణయాల పైన ఆధారపడి ఎక్కువగా హెచ్చుతగ్గులకు గురైయ్యాయి. ఇంకా చేయడానికి బంగారం ధర దాదాపు 80% వరకు పెరిగింది.  

బంగారం ధర భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ తగ్గడమే అని చెప్పవచ్చు. డాలర్ విలువ తగ్గే కొద్దీ బంగారం ధర పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టబడులను బంగారం వైపు తరలిస్తుంటారు. అప్పుడు బంగారం డిమాండ్ పెరిగి ధర కూడా పెరుగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది అని చెప్పవచ్చు.   

ముఖ్యంగా భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెరిగిన ధరలు వారిని చాలా కష్టాల పాలు చేస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే భారతీయ కుటుంబాలకు వివాహాలలో బంగారు ఆభరణాలను ధరించడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అయితే బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం వల్ల గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి మాత్రం భారీగా లాభాలను అందించింది.

