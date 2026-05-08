/Gold Rate Today: పసిడి ధరలు 20శాతం డౌన్.. నేడు మే 8వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణం నెలకున్నా.. బంగారం ధరలు మాత్రం తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. ఆల్ టైం రికార్డుకు ఇంకా తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో వరల్డ్ కౌన్సిల్ ఇచ్చిన సమాచారం బంగారం ప్రియులకు మరింత ఊరటనిచ్చేలా ఉన్నాయి. బంగారం ధరలు దాదాపు 20శాతం పడే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. మరి ఈ పతనం ఎప్పుడు.. నేడు మే 8వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయి.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బంగారం.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఎప్పుడూ హాట్ టాపిగ్గానే ఉంటుంది. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై ఆశలు మరింత పెరగడం.. డాలర్ బలహీనంగా మారడం ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు కోతలపై అంచనాలు మరింత పెరగడం ఇవన్నీ కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని చెప్పాలి. అయితే ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు అమెరికా ఉద్యోగ గణాంకాలు, గ్లోబల్ రాజకీయ పరిణామాలపైనే ఫోకస్ ఉంది. దీంతో రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా లేదా పెరుగుతాయన్న చర్చ ఇప్పుడు మళ్లీ మొదలైంది.
కాగా నేడు మే 8వ తేదీ శుక్రవారం పసిడి ధరలు 24క్యారెట్ల పది గ్రాములకు రూ. 1,52,990 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,40,241 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే గత వారం రోజులుగా బంగారం ధరలు భారీగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఎంసీఎక్స్ లో 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర పది గ్రాములకు రూ. 1,52,446గా నమోదు అయ్యింది. ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లోనూ ఇవే ధరలు ఉన్నాయి.
అయితే అమెరికా ఇరన్ మధ్య 14 పాయింట్ల ఒప్పందం ఒకవేళ కుదిరినట్లయితే.. సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చినట్లయితే హార్మూజ్ జలసంధి మళ్లీ సాధారణ రవాణాకు తెరుచుకుంటుంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరా సులభం అవుతుంది. ఫలితంగా ఆయిల్ ధరలు తగ్గుతాయి. ఆయిల్ ధరలు తగ్గితే ద్రవ్యోల్బణం కూడా తగ్గుతుంది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తుంది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే బంగారానికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
ఈ సమయంలో అమెరికాలో విడుదలవ్వనున్న నాన్ ఫార్మ్ పేరోల్స్ ఉద్యోగ గణాంకాలపై కూడా మార్కెట్ల ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాల సంఖ్య అంచనాలకు తగ్గట్లుగా ఉంటే ఫెడ్ రేట్ల కోతలపై అంచనాలు పెరిగి పసిడి ధరలు మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఉద్యోగ గణాంకాలు బలంగా వస్తే డాలర్ మళ్లీ పుంజుకుంటుంది. దీంతో బంగారంపై ఒత్తిడికి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఔన్సుకు 4,600 నుంచి 4,742 మధ్య ట్రేడ్ అవుతుందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అంటే భారత కరెన్సీలో రూ. 3.96 నుంచి 4లక్షల మధ్య ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే వచ్చే వారంలో బంగారం ధరలు ఒకవేళ ఔన్సుకు 4,430 డాలర్ల నుంచి 5,480 డాలర్ల మధ్య ఊగిసలాడితే..భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.3.70 లక్షల నుంచి రూ.4.57 లక్షల వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వచ్చే నెలలో పసిడి ధరలు 4,500 నుంచి 5,570 డాలర్ల మధ్య ఉండవచ్చని విశ్లేషణలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది రూపాయిల్లో చూసుకుంటే.. సుమారు రూ.3.75 లక్షల నుంచి రూ.4.65 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
2026 నాటికి బంగారం ధర ఔన్సుకు 6,000 డాలర్లకు చేరవచ్చని ప్రఖ్యాత స్విస్ బ్యాంక్ యూనియన్ బాంకేర్ ప్రైవీ అంచనా వేసింది. అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.5 లక్షలకు చేరుకుంటుంది. అటు జేపీ మోర్గాన్ సంస్థ 2026 చివరినాటికి పసిడి ధర సుమారు 5,000 డాలర్ల వరకు చేరవచ్చంటోంది. ఇది భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.4.17 లక్షలు. గోల్డ్మన్ సాక్స్ కూడా తమ అంచనాలను పెంచుతూ ఔన్సుకు 5,400 డాలర్ల లక్ష్యాన్ని పెట్టింది. అంటే దాదాపు రూ.4.50 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
ఈ అంచనాలు బంగారం పెరుగుదల వైపే లేవని గమనించాలి. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడితే, డాలర్ మళ్లీ బలంగా మారితే, వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ కాలం తగ్గకపోతే పసిడి ధరలు 20 శాతం వరకు పడిపోయే ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ హెచ్చరిస్తోంది.