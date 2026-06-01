Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్..రూ.820 తగ్గిన బంగారం ధర..ఇప్పుడెలా ఉన్నాయంటే?

Written ByHarish Darla
Published: Jun 01, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 11:52 AM IST

Gold Rate Today News: పశ్చిమాసియా ఇంకా యుద్ధ మేఘాలు వీడని వేళ నిన్న మొన్నటి వరకు బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యాయి. తాజాగా జూన్ 1వ తేదీన బంగారం ధర తగ్గింది. 

పశ్చిమాసియా ఇంకా యుద్ధ మేఘాలు వీడని వేళ నిన్న మొన్నటి వరకు బంగారం ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యాయి. తాజాగా జూన్ 1వ తేదీన బంగారం ధర తగ్గింది. మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం దిగుమతిపై సుంకాన్ని పెంచినా.. బంగారం, వెండి కొనుగోలు తగ్గకపోవడం గమనార్హం. అయితే నేడు భారత్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

24-క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.820 తగ్గి రూ.1,56,220 కి చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం కూడా రూ.750 ధర తగ్గి ఇప్పుడు రూ.1,43,200కు చేరింది. బంగారంలోని 18 క్యారెట్ల రకానికి సంబంధించి 10 గ్రాముల బంగారం రూ.610 తగ్గిపోయి.. రూ.1,17,170 కి పతనమైంది. 

అయితే దేశీయ మార్కెట్ అంతటా వెండి ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉన్నాయి. గ్రాము వెండి ప్రస్తుతం రూ.290 కి విక్రయిస్తండగా.. కిలో వెండి ధర రూ.2,90,000 వద్ద అమ్మకం జరుగుతుంది.

అయితే బంగారం, వెండి ధరల హెచ్చుతగ్గులకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల పోకడలతో పాటు బంగారం, వెండి ధరలు ఆధారపడి ఉంటాయి. యుద్ధ పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం, అమెరికన్ డాలర్ విలువలో హెచ్చుతగ్గులు వంటి వాటి కారణంగా ప్రపంచం మొత్తం బంగారం ధరల్లో మార్పులు కనిపిస్తుంది.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం జూన్ 1, 2026 నాడు ఉదయం 11 గంటలకు సేకరించింది. ఈ ధరల్లో ఎప్పుడైనా మార్పులు ఉండొచ్చు. కాబట్టి సరైన ధరలను తెలుసుకునేందుకు సంబంధిత నమ్మకమైన వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించగలరు.)

