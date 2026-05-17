Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Today: మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు మే 17వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు మే 17వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 17, 2026, 08:32 AM IST|Updated: May 17, 2026, 08:32 AM IST

Gold rate in Hyderabad: దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతున్నాయి.  రూపాయి మారకం విలువ పడిపోవడం, అంతర్జాతీయంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు, అమెరికా డేట్ సెక్యూరిటీలపై రాబడులు పెరగడం.. ఇవన్నీ కూడా బంగారం, వెండి ధరల తగ్గుదలకు కారణంగా మారాయాని చెప్పాలి. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి. నేడు మే 17వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Gold Price India1/7

నేడు మే 17వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర 1,56,930 పలుకుతుండగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,43,850 రూపాయలు పలుకుతోంది. నగల వ్యాపారిని బట్టి ఈ ధరలు స్వల్పంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే నగలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అదనపు తయారీ ఛార్జీలు,  పన్నులు కూడా వర్తిస్తాయి. కాబట్టి ఈ ధరలు కాస్త పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. 

Gold Price2/7

దేశంలోని వివిధ నగరాల విషయానికి వస్తే దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో  24 క్యారెట్ల బంగారం ధర అత్యధికంగా 10 గ్రాములకు రూ. 1,61,070 గా నమోదైంది. మరోవైపు, ముంబైలో  24 క్యారెట్ల బంగారం ధర అత్యల్పంగా 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,050 గా ఉంది. అంటే ఢిల్లీతో పోలిస్తే ముంబైలో  24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 3,020.00 తక్కువగా ఉంది.

Gold Rate Today3/7

వివిధ రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే..  తమిళనాడులో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర అత్యధికంగా 10 గ్రాములకు రూ. 1,61,070గా నమోదైంది. మరోవైపు, పంజాబ్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర అత్యల్పంగా 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,050గా ఉంది. అంటే, తమిళనాడుతో పోలిస్తే పంజాబ్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 3,020.00 తక్కువగా ఉంది.

Buying gold jewelry4/7

మే 2026లో హైదరాబాద్‌లో నెలవారీ బంగారం ధరలను విశ్లేషిస్తే.. మే 1, 2026న 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు  రూ. 1,50,670 వద్ద ప్రారంభమైంది. ఆ నెలలో మార్కెట్ అస్థిరత కారణంగా ధరలు గరిష్టంగా రూ. 1,62,340కి, కనిష్టంగా రూ. 1,49,170కి చేరాయి. మే 16, 2026 నాటికి, బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,900 వద్ద స్థిరపడింది.

gold jewellary5/7

అయితే బంగారం ధరలు ప్రపంచ స్థూల ఆర్థిక ధోరణులు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, కరెన్సీ కదలికల ద్వారా ప్రభావితమవుతాయని చెప్పవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత ఆస్తులుగా, అధిక ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక మాంద్యం లేదా ప్రపంచం సంక్షోభం సమయంలో తమ సంపదను కాపాడుతుకునేందుకు ప్రయత్నించడం వల్ల బంగారానికి సాధారణంగా డిమాండ్ పెరుగుతుంది. 

gold rate6/7

అయితే వెండి వలే కాకుండా బంగారానికి పారిశ్రామిక వినియోగం చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది. దీని డిమాండ్ లో ఎక్కువ భాగం ఆభరణాలు, పెట్టుబడుల నుంచే వస్తుంది. అయినా కూడా బంగారానికి ఉన్న విశ్వసనీయత  కారణంగా ఇప్పటికీ ఎలక్ట్రానిక్స్, వైద్యపరికరాలు, ఏరోస్పేస్ వంటి ప్రత్యేక రంగాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. 

Disclaimer: 7/7

మార్కెట్ నిపుణులు ప్రకారం బంగారం ధరల్లో ఇంకా 2వేల నుంచి 5వేల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బంగారం ధర రూ. 1,62,000 ట్రేడ్ అవుతుంటే.. అది 1,60, 000 కంటే తక్కువకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Tags:
Gold Rate in Hyderabad
Gold rate in Hyderabad today
Gold price in Hyderabad
Gold price in Hyderabad today
Hyderabad Gold Price today
Gold Gold price in Hyderabad today
gold prices today india
silver prices today India

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TS EAPCET Results 2026 LIVE: మరికాసేపట్లో ఎప్‌సెట్ ఫలితాలు.. రిజల్ట్స్ డైరెక్ట్ లింక్ ఇదిగో!

TS EAPCET Results 2026 LIVE: మరికాసేపట్లో ఎప్‌సెట్ ఫలితాలు.. రిజల్ట్స్ డైరెక్ట్ లింక్ ఇదిగో!

TS EAPCET Results 2026 Live0 min ago
2

జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే ఒక జోకర్.. ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Jagtial News12 min ago
3

అరకు నుంచి అనంతగిరి వరకు.. టూరిస్ట్ స్పాట్స్‌లో కొత్త క్రేజ్.. ఈ బిజినెస్‎తో రోజుకు

Unique business ideas in mountains18 min ago
4

జడ్చర్ల మర్డర్ కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్.. యువతిని హత్య చేసిన తేజ మృతి!

Jadcherla Vaishnavi murder case22 min ago
5

మే 18 నుంచి ధనలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, అదృష్టం!

Jupiter Venus Effect26 min ago