Gold Rate Today: భగ్గుమన్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 9వ తేదీ శనివారం హైదరాబాద్ లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: రాఖీపండగ వేళ మహిళలకు బిగ్ షాక్ తగిలినట్లయ్యింది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ సంవత్సరం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ 6వ వడ్డీ రేటు తగ్గింపు, అమెరికాలో పెరుగుతున్న నిరుద్యోగ గణాంకాలు పెట్టుబడిదారులను బంగారం వైపు ఆకర్షిస్తున్నాయి. దీని కారణంగా బంగారం ధరలలో పెరుగుతున్న ధోరణి కనిపిస్తోందని నిపుణులు అంటున్నారు. కాగా నేడు ఆగస్టు 9వ తేదీ శనివారం హైదరాబాద్ లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
బంగారం ధరలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోయింది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. శనివారం దేశ రాజధానిలో బంగారం ధరలు మరో రూ. 800 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,03,420 వద్ద కొత్త రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం ఈ పెరుగుదలకు ప్రధానంగా బల్క్ కొనుగోలుదారుల నుండి బలమైన డిమాండ్ కారణమైంది. 

శుక్రవారం కూడా బంగారం ధరలు రూ. 3,600 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,02,620 వద్ద ముగిసింది. ఇప్పటివరకు గత ఐదు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో బంగారం రూ. 5,800 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 5,800 పెరిగింది. 99.9శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధర శుక్రవారం రూ. 1,03,420 వద్ద ఉంది. అదే సమయంలో 99.5శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం రూ. 800 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,03,000 కు చేరుకుంది. ఇది శుక్రవారం నాటి మునుపటి రికార్డు రూ. 1,02,200 ను అధిగమించింది.

అబాన్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ CEO చింతన్ మెహతా ప్రకారం, అమెరికా సుంకాలు ప్రపంచ సరఫరాను ప్రభావితం చేశాయి. ఇది బంగారంలో సురక్షితమైన పెట్టుబడికి డిమాండ్‌ను పెంచింది. స్విట్జర్లాండ్ నుండి దిగుమతి చేసుకున్న బంగారు కడ్డీలపై 39శాతం సుంకం విధించాలనే అమెరికా నిర్ణయం మార్కెట్లో పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందని ఆయన అన్నారు. ఇది ఒక ప్రధాన ప్రపంచ సరఫరా మార్గాన్ని దెబ్బతీసింది. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు తిరిగి వస్తున్నారు. స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు శుద్ధి కేంద్రాలలో ఒకటి. ఈ కొత్త విధానం పన్ను మినహాయింపులను తొలగించింది. ఇది "సురక్షిత స్వర్గధామం" డిమాండ్‌ను పెంచింది.

బంగారంతో పాటు, వెండి ధరలు కూడా శుక్రవారం రూ. 1,000 పెరిగి కిలోకు రూ.  1,15,000కు చేరుకున్నాయి. గత ఐదు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో వెండి ధరలు కిలోకు రూ.  5,500 పెరిగాయి.హెచ్‌డిఎఫ్‌సి సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ విశ్లేషకుడు సౌమిల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, ట్రంప్ పరిపాలన విధించిన కొత్త సుంకాలు, అమెరికాలో బలహీనమైన ఆర్థిక సంకేతాల కారణంగా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ త్వరలో వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందని పెట్టుబడిదారులు ఆశిస్తున్నారు. ఇది బంగారానికి మద్దతు ఇస్తోంది. ఇక్కడ అక్టోబర్ డెలివరీ బంగారం MCXలో 10 గ్రాములకు రూ. 782 పెరిగి రూ. 1,02,250కి చేరుకుంది. అదే సమయంలో డిసెంబర్ డెలివరీ ఒప్పందం రూ. 849 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,03,195 వద్ద ముగిసింది.

భారతదేశం-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంలో ఖచ్చితమైన పురోగతి లేదని, ట్రంప్  సుంకాల విధానం మార్కెట్లో అస్థిరతను మరింత పెంచిందని అన్నారు. దీని కారణంగా ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగవచ్చు. మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా పెరుగుదల కనిపించింది. ఔన్సుకు బంగారం 3,500 డాలర్లు దాటింది. న్యూయార్క్‌లో స్పాట్ బంగారం ఔన్సుకు 3,500.33 డాలర్ల కొత్త రికార్డును చేరుకుంది. స్పాట్ వెండి కూడా ఔన్సుకు 38.28డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

Gold money Gold and Silver Rate Gold price in Hyderabad Hit Record Highs 22 and 24 Carats Gold Silver Price Business News telugu news business Business News In Telugu

