Gold Rate Today: మరింత దిగివచ్చిన పసిడి..నేడు మే 6వ తేదీ బుధవారం ధరలివే..!!

Gold Silver Rate: కొంతకాలంగా నింగినంటుతున్న బంగారం ధరలు ఇప్పుడిప్పుడే దిగివస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో భారీగా పెరిగిన పసిడి ధరలు కొనుగోలుదారులను బెంబేలెత్తించాయి. అయితే, తాజాగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాల వల్ల బంగారం ధరల్లో గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదవుతోంది. ఇది బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గొప్ప ఊరటను ఇస్తోంది. ముఖ్యంగా వివాహ శుభకార్యాల సీజన్‌లో ఈ తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరట అని చెప్పాలి.
 
అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ కారణాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి, పసిడి ధరల తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణంగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. నేడు మే 6వ తేదీ బుధవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,49,170గా నమోదైంది. 

 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల జ్యువెల్లరీ బంగారం ధర రూ.1,36,740గా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా పసిడి ధరల్లో తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. అక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,49,220గా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆర్నమెంటల్ బంగారం ధర రూ.1,36,890గా ఉంది.  

బంగారంతో పాటే వెండి ధరలు కూడా స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. కిలోకు వంద రూపాయల మేర తగ్గింది. ఇక  హైదరాబాద్‌, విజయవాడలో కిలో వెండి ధర రూ.2,64,900గా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కిలో వెండి ధర రూ.2,54,900గా ఉండగా, చెన్నైలో రూ.2,64,900గా, బెంగళూరులో రూ.2,54,900గా ఉంది.

అమెరికా డాలర్ బలోపేతం, ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు, ఇతర దేశాల ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధం వంటి పరిణామాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా పసిడి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని వారు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, బంగారం పెట్టుబడిగా భావించేవారు, మార్కెట్ పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

పసిడి, వెండి ధరల తగ్గుదల వినియోగదారులకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నప్పటికీ, ఇది తాత్కాలికమా లేక దీర్ఘకాలికమా అనేది వేచి చూడాలి. ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులు కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిస్తున్నాయని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

