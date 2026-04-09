Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. తులంపై 30వేలు తక్కువ పలుకుతున్న పసిడి.. నేటి ధరలు ఇవే.!!

Gold Rate Today: ఏప్రిల్ 9వ తేదీన బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో రూ. 1.5 లక్షలు దాటాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,51,750 పలుకుతోంది. గత ఏడాదితో పోల్చి చూస్తే ధరలు 80 శాతం పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ అంశాల వల్ల పెరుగుతున్న ధరలతో మధ్యతరగతి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా సిల్వర్ జ్యువెలరీ వైపు కొనుగోలుదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇన్వెస్టర్లకు నిరాశ మిగులుతోంది.
ఏప్రిల్ 9, 2026 నాటి అధికారిక లెక్కల ప్రకారం, బంగారం ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,51,750 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,39,104 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది ఆభరణాలు కొనాలనుకునే వారికి పెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి.
ప్రస్తుత ధర రూ. 1.51 లక్షల వద్ద ఉన్నప్పటికీ, బంగారం ఆల్ టైం రికార్డు ధరతో పోల్చి చూస్తే ఇంకా సుమారు రూ. 35 వేలు తక్కువగానే ట్రేడ్ అవుతున్నట్లు చెప్పవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఈ ధర కూడా సామాన్యులకు అందుబాటులో లేనిదే కావడం గమనార్హం.
గడచిన ఏడాది కాలంగా బంగారం మార్కెట్ను గమనించినట్లయితే తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు గురైంది. కానీ, గత ఏడాదితో పోల్చి చూస్తే బంగారం ధరలు ఏకంగా 80 శాతం పెరగడం విస్మయం కలిగిస్తోంది. అంటే, నిరుడు కొన్నవారికే ఇప్పుడు భారీ లాభం వచ్చినట్లు లెక్క.
పసిడి ధరలు ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ అంశాల పైన ఆధారపడి ఉంటున్నాయి. ప్రపంచ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా డాలర్ విలువ, ఆర్థిక అనిశ్చితి వంటి కారణాల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వచ్చే కదలికలను బట్టి దేశీయంగా బంగారం ధర నిర్ణయం అవుతుంది.
పసిడి ధరలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో సామాన్యులు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు బంగారం అనేది ఒక తీరని కలగా మిగిలిపోయే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. శుభకార్యాలకు నగలు కొనేవారు ఇప్పుడు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
మన దేశంలో హాల్మార్క్ లేకుండా బంగారం విక్రయించడం చట్టరీత్యా నేరం. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై గట్టి గైడ్లైన్స్ జారీ చేసింది. అయితే, బంగారం ధరలు మండుతున్నందున, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సిల్వర్ జ్యువెలరీ (వెండి ఆభరణాలు) ఇతర ప్రత్యామ్నాయ లోహాలతో చేసిన నగలను కొనుగోలు చేయడానికి మహిళలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి మాత్రం ప్రస్తుతం తగ్గుతున్న ధరలు (ఆల్ టైం హై నుండి చూస్తే) నిరాశ మిగులుస్తున్నాయి. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ (Gold ETF) రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి కూడా గడచిన కొంతకాలంగా పెద్దగా లాభాలు రావడం లేదని, ఇన్వెస్ట్ చేసేముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.