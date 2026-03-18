Gold Rate Today: ఉగాది పండగ ముందు బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పు.. నేడు మార్చి 18వ తేదీ బుధవారం విజయవాడ, హైదరాబాద్ లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు మరోసారి షాక్ తగిలింది. ఉగాది పండుగకు ముందు గోల్డ్ రేట్లు అకస్మాత్తుగా పెరగడం మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇటీవల అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావంతో వరుసగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ పెరుగుదల దిశగా కదిలాయి.
ఇటీవల ప్రారంభమైన ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మొదట్లో బంగారం ధరలు ఆశించినంతగా పెరగలేదు. సాధారణంగా యుద్ధం లేదా ఆర్థిక అనిశ్చితి సమయంలో బంగారం, వెండి వంటి లోహాలు సురక్షిత పెట్టుబడులుగా మారి ధరలు పెరుగుతాయి. అయితే ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపించింది. ముడి చమురు ధరల పెరుగుదలతో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు పెరగడం, అలాగే ఫెడరల్ రిజర్వు సిస్టమ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవచ్చన్న అంచనాలు, మరోవైపు అమెరికా డాలర్ బలపడటం ఇవన్నీ కలిసి బంగారం ఆకర్షణను తగ్గించాయి. ఫిబ్రవరి 28 నుంచి చూస్తే, గోల్డ్ ధరలు తులానికి రూ.12 వేలకుపైగా పడిపోయాయి.

అయితే ఈ తగ్గుదల తర్వాత మార్కెట్‌లో మళ్లీ తిరుగుబాటు కనిపించింది. మార్చి 18 ఉదయం 7 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.600 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,44,900కు చేరింది. గత కొన్ని రోజుల్లో వరుసగా తగ్గిన ధరల తర్వాత ఇది పెరగడం గమనార్హం. ఇదే సమయంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.660 పెరిగి రూ.1,58,080 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

బంగారం ధరలతో పాటు వెండి కూడా ఇదే బాటలో పుంజుకుంది. హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.4,000 పెరిగి ప్రస్తుతం రూ.2.80 లక్షలకు చేరుకుంది. గతంలో మాత్రం వరుసగా భారీగా పడిపోయిన వెండి ధరలు ఇప్పుడు కొంత కోలుకున్నాయి. జనవరి చివర్లో నమోదైన గరిష్ఠ స్థాయితో పోలిస్తే వెండి ధరల్లో గణనీయమైన పడిపోవు కనిపించింది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను పరిశీలిస్తే, బంగారం ధరలు మళ్లీ కొంత ఒత్తిడిలోనే ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు సుమారు 5,000 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, వెండి ధర 79 డాలర్ల వద్ద కదలాడుతోంది. ఇదే సమయంలో రూపాయి విలువ డాలర్‌తో పోలిస్తే సుమారు 92.42 స్థాయిలో ఉంది.

ఈ అంతర్జాతీయ మార్పుల ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లో కూడా ధరలు మార్పులకు లోనవుతున్నాయి. మార్కెట్ ట్రెండ్‌ను బట్టి చూస్తే, మార్చి 18 ఉదయం తరువాత బంగారం, వెండి ధరల్లో మళ్లీ స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

