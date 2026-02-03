Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో యూ టర్న్..2 గంటల్లోనే ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్..

Gold Price Today
ఇటీవల మూడు రోజుల పాటు వరుసగా తగ్గిన బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. ఈ ధరల మార్పులతో మార్కెట్లో మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. కొద్ది గంటల క్రితం తగ్గిన ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగబాకడం వల్ల కొనుగోలుదారులు, పెట్టుబడిదారులు ఇద్దరూ ఆశ్చర్యపోయారు.
ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.760 పెరిగి రూ.1,53,930కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.700 పెరిగి రూ.1,41,100గా నమోదైంది. వరుసగా మూడు రోజులు తగ్గిన తర్వాత ఇలా ఒక్కరోజులోనే పెరగడం గమనార్హం.
బంగారం మాత్రమే కాదు, వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. మార్కెట్ సమాచారం ప్రకారం వెండి ధరలు దాదాపు 10 శాతం వరకు ఎగబాకాయి. తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టుబడిదారులు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లు చేయడం దీనికి ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం కూడా మన దేశ బంగారం ధరలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, డాలర్ విలువ మార్పులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆర్థిక అనిశ్చితి వంటి అంశాలు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. అందుకే ధరలు పడిపోయినప్పుడు కొనుగోళ్లు పెరిగి..మళ్లీ ధరలు పైకి వెళ్తున్నాయి.
నిపుణుల మాటల్లో చెప్పాలంటే..ప్రస్తుతం బంగారం ధరల్లో ఊగిసలాట ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. వెంటనే భారీగా పెరుగుతాయో లేదా తగ్గుతాయో చెప్పడం కష్టం. కానీ దీర్ఘకాలంలో బంగారం విలువ నిలకడగా ఉంటుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.