Gold Discount
బంగారం మార్కెట్లో ఊహించని మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారులు భారీ డిస్కౌంట్లతో బంగారం అమ్ముతున్నారు. ఇది కాస్త బంగారు ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్ గా నిలుస్తోంది. అసలు ఇంత తగ్గించి మరి బంగారం ఎందుకు అమ్ముతున్నారు అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితులు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎప్పుడూ ప్రభావం చూపుతుంటాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మరియు ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బంగారం వ్యాపారంపై ఈ యుద్ధ పరిస్థితులు ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఇటీవల వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, దుబాయ్లో బంగారం వ్యాపారులు తమ వద్ద ఉన్న స్టాక్ను త్వరగా క్లియర్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకే వారు బంగారాన్ని భారీ డిస్కౌంట్తో విక్రయిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఒక ఔన్స్ బంగారం అంటే దాదాపు 31 గ్రాములు. ఇప్పుడు అదే ఔన్స్ బంగారంపై సుమారు 30 డాలర్ల వరకు.. అంటే ఏకంగా 30 వేల వరకు తగ్గింపుతో అమ్ముతున్నారని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణం విమానాల రద్దు మరియు రవాణా సమస్యలు అని తెలుస్తోంది. యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. దీంతో బంగారం ఎగుమతులు సజావుగా జరగడం లేదు. అంతేకాకుండా షిప్పింగ్ ఛార్జీలు కూడా చాలా పెరిగిపోయాయి. ఈ కారణాల వల్ల కొనుగోలుదారులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపడం లేదు.
కొనుగోలుదారులు తగ్గిపోవడంతో వ్యాపారులు తమ వద్ద ఉన్న బంగారం నిల్వలను త్వరగా అమ్మేందుకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గిపోవడంతో ధరలపై కూడా ప్రభావం పడింది.
అయితే భారతదేశానికి మాత్రం పెద్దగా సమస్య ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇప్పటికే బంగారం నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. అందువల్ల విదేశాల నుంచి సరఫరా కొంతకాలం తగ్గినా కూడా మార్కెట్పై పెద్ద ప్రభావం ఉండకపోవచ్చు.
భారతదేశంలో బంగారానికి ఎప్పుడూ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, పండుగల సమయంలో బంగారం కొనుగోలు ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అందువల్ల అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు మారినా దేశీయ మార్కెట్లో డిమాండ్ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం వ్యాపారంలో తాత్కాలిక మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. దుబాయ్ వంటి ప్రధాన బంగారం మార్కెట్లలో డిస్కౌంట్లతో విక్రయాలు జరుగుతుండటం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వస్తే మార్కెట్ మళ్లీ స్థిరపడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.