/Gold Rate Today: నేటి బంగారం, వెండి ధరలు.. స్వల్పంగా తగ్గిన పసిడి..

Gold Rate Today: అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్ధం ముందు వరకు పైపైకి ఎగబాకిన బంగారం, వెండి ధరలు మధ్యలో పెరిగిన .. ప్రస్తుతం తగ్గాయి. అధిక జ్యోష్ఠ మాసం కావడం.. ఆ తర్వాత జ్యేష్ఠం.. ఆపై ఆషాఢం మాసం సందర్బంగా బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రోజు హైదరాబాద్ సహా దేశ వ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..
Today Gold Silver Rates: పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితితో పాటు దేశ ప్రధాని కూడా స్వయంగా బంగారం కొనద్దని చెప్పడంతో ప్రస్తుతం బంగారం నేల చూపులు చూస్తుంది. మరోవైపు అధిక మాసం కావడం ఎలాంటి శుభకార్యాలు కూడా లేకపోవడంతో బంగారం నేల చూపులు చూస్తుంది.
లాంగ్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్ కోసం బంగారాన్ని మించింది లేదని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్స్ పసిడి ధర రూ. 1,56,110గా ఉంది.
నిన్న హైదరాబాద్లో గ్రాము బంగారం ధర రూ. 1,58,560 పలికింది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈ రోజు (5 జూన్ 2026) 10 గ్రాములు బంగారం రూ. 2450 తగ్గింది.
ఇక 22 క్యారెట్ల ఆర్నమెంట్ బంగారం.. హైదరాబాద్ ధర 10 గ్రాములు.. రూ. 1,43,100గా ఉంది. నిన్న ఇదే రోజు 1,43,190గా ఉంది. అంటే నిన్నటితో పోలిస్తే రూ. 80 బంగారం ధర తగ్గింది.
ఇక చెన్నెలో 22 క్యారెట్ల ఆర్నమెంట్ బంగారం గ్రాము ధర రూ.14,325గా ఉంది. బెంగళూరులో ..రూ. 14,325..ముంబైలో.. 14,310.. కోల్కతాలో కూడా రూ. 14,310.. ఢిల్లీలో.. రూ. 14,290.. కేరళలో 14,275.. అహ్మదాబాద్లో రూ. 14,280గా ఉంది.
ఇక గ్రాము సిల్వర్ ధర..రూ. 280గా ఉంది. కిలో రేటు రూ.2,80,00గా నమోదు అయింది. మొత్తంగా నిన్నటితో పోలిస్తే రూ. 5000 వేలకు పైగా పతనం అయింది.