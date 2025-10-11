English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. దీపావళికి ముందు తగ్గిన ధరలు.. తుల ఎంతంటే..?

Gold and Silver Price Today: దీపావళికి ముందు పసిడి ప్రియులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్. బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. పండుగ సీజన్‌లో బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి ఇది సువర్ణావకాశంగా చెప్పవచ్చు.
 
ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) ప్రకారం.. శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 1,23,700 రూపాయలుగా ఉంది. అంటే గత రోజు కంటే దాదాపు 600 రూపాయలు తగ్గింది.     

22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,13,390 రూపాయలు కాగా.. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 92,770 రూపాయలుగా ఉంది. అదేవిధంగా వెండి ధర కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. కేజీ 1,74,100 రూపాయలుగా ఉంది. కొన్ని నగరాల్లో వెండి ధర 1,71,500 రూపాయల వరకు నమోదైంది.  

ప్రపంచ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. ఇంటర్‌నేషనలగా స్పాట్ గోల్డ్ ధరలు ఔన్సుకు $3,992.80, వెండి $50.01 వద్ద ఉన్నాయి. గురువారం తొలిసారిగా వెండి ఔన్సుకు $51 మార్కును దాటింది. ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం.. US ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధానాలు, సరఫరా కొరత బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.   

హైదరాబాద్‌లో నేడు బంగారం ధరలు.. 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాముకు రూ.12,426, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.11,390, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.9,319, సిల్వర్ గ్రాము ధర రూ.187 ఉండగా.. కేజీ రూ.1,87,000 ఉంది. 

అయితే భవిష్యత్‌లో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీపావళికి ముందు బంగారం లేదా వెండి కొనడానికి ఇదే మంచి సమయం అని చెబుతున్నారు.   

