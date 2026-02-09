Gold Rate Today: మళ్లీ షాకిచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఈ రోజు రేట్ ఎంతంటే..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today In Hyderabad 
బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ షాక్ ఇచ్చాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇవాళ పసిడి, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ధరలు తగ్గుతాయేమో అని ఆశించిన వారికి ఈ పెరుగుదల ఊహించని దెబ్బగా మారింది. ముఖ్యంగా బంగారం ధర ఒక్కరోజులోనే వేల రూపాయలు పెరగడం గమనార్హం.
ఈరోజు మార్కెట్లో ఉన్న ధరల ప్రకారం చూస్తే, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.2,240 పెరిగి రూ.1,58,840కి చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా రూ.2,050 పెరిగి రూ.1,45,600గా నమోదైంది. అంటే ఒక్కరోజులోనే బంగారం కొనుగోలుదారులపై అదనపు భారం పడినట్టే.

వెండి ధరలు అయితే మరింత షాకిచ్చాయి. కేజీ వెండి ధర ఏకంగా రూ.15,000 పెరిగింది. దీంతో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో వెండి ధర రూ.3 లక్షల స్థాయికి చేరింది. ఇటీవలి కాలంలో వెండి ధరలు ఇంత భారీగా పెరగడం ఇదే తొలిసారి అని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న పరిణామాలే కారణమని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి, కొన్ని దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ సేఫ్ పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దాంతో బంగారం, వెండిపై డిమాండ్ పెరిగి ధరలు ఎగసినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

మరోవైపు డాలర్ విలువలో మార్పులు, అంతర్జాతీయంగా లోహాల ధరల్లో పెరుగుదల కూడా మన దేశ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతోంది. దీనికి తోడు పెళ్లిళ్ల సీజన్ దగ్గరపడుతుండటంతో ఆభరణాల డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోంది. ఇవన్నీ కలిసి ధరలు పెరగడానికి కారణమవుతున్నాయి.

ఇప్పటికే బంగారం కొనాలనుకున్న వారు ఈ ధరలు చూసి ఆలోచనలో పడుతున్నారు. ఇక వెండి కొనుగోలు చేసే వారూ కొంత వెయిట్ చేయాలా? లేక ఇప్పుడే కొనాలా? అనే సందేహంలో ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం కూడా ఉందని కొంతమంది వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

