Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఒక్కరోజే 20 వేలకు పైగా దిగొచ్చిన కిలో వెండి రేటు..

Gold Rate Today:ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్‌ తో పాటు,  దేశీయంగా ఆల్‌ టైం హైకి తాకిన గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు వరుసగా పతనం అవుతున్నాయి. జనవరి 29- ఫిబ్రవరి 2 మధ్య బంగారం ధరలు భారీగా దిగొచ్చాయి. తరువాత మళ్లీ 3 రోజులు రేట్లు పెరగ్గా.. ఇప్పుడు 2 రోజుల్లో మళ్లీ భారీగా తగ్గముఖం పట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ సహా దేశ వ్యాప్తంగా వీటి రేటు ఎలా ఉందంటే..
Gold Silver Rates Fluctuations: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం స్పాట్ గోల్డ్ రేటు ఔన్సుకు 4,750 డాలర్ల స్థాయిలో ఉంది. మొన్నటికి మొన్నఒక దశలో 4600 డాలర్ల స్థాయికి దిగొచ్చింది. మళ్లీ ఇప్పుడు కాస్త పెరిగింది. ఇక సిల్వర్ రేటు కూడా  భారీగా పతనం అవుతోంది. ఒక్కరోజులోనే మళ్లీ 20 శాతానికిపైగా పతనమైంది.  

ఒక దశలో ఇది ఏకంగా 64 డాలర్ల స్థాయికి  పడిపోయింది. ఇప్పుడు 70 డాలర్ల స్థాయిలో ట్రేడవుతోంది. ముఖ్యంగా గత కొన్ని రోజులుగా  బంగారు ధరలు దోబూచులాడుతున్నాయి. మొన్నటి వరకు ఆల్‌ టైం రికార్డు, ఆ తర్వాత సడన్‌గా పడిపోయిన ధరలు.. తాజాగా మరోసారి గోల్డ్‌, సిల్వర్‌ ధరలు హఠాత్తుగా పెరిగాయి.

రాత్రికి రాత్రే గోల్డ్‌, సిల్వర్‌ ధరల్లో భారీ పెరుగుల కనిపించింది. రాత్రి 1.58లక్షలకు చేరిన 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల గోల్డ్‌  రేట్‌. ఇక వెండి కూడా అదేబాట పట్టింది. 31 వేలు పెరిగి, 2.79లక్షల రూపాయల దగ్గర ఆగింది. 

  మళ్లీ  బంగారు, వెండి ధరలు, రాత్రికి రాత్రే  సీన్‌ రివర్స్‌ అయింది. ప్రధానంగా అంతర్జాతీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ అనిశ్చితులు ఇందుకు కారణం. అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన తరుణంలో రాత్రి  మళ్లీ  భారీగా కొనుగోళ్లు జరిగాయి. దీంతో 2008 నవంబరు తరవాత ఒక్క రోజులోనే అత్యధికంగా వీటి ధరలు  పెరిగడం గమనార్హం. 

గత వారానికి ఈ వారానికి భారీ మార్పు చవిచూశాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల గోల్డ్‌  రేట్‌ 1.58లక్షలకు, కిలో వెండి ధర 2.79లక్షలకు చేరింది. సోమవారం గోల్డ్‌ ధరలు 1.50లక్షలు , వెండి 2.48 లక్షలుగా ఉన్నాయి.బులియన్‌ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరల ఒడిదుడుకులు మరికొన్ని రోజులు ఇలాంటి ఒడిదుడుకులు  కొనసాగనున్నాయి. తాజాగా  ఇక వెండి కూడా శుక్రవారం భారీగా తగ్గింది. ఒక్కరోజే 20 వేలు తగ్గుదల నమోదయ్యింది. తాజా తగ్గుదలతో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర 3 లక్షలకు చేరుకుంది.  

