Gold Rate Today: ఉగాది ముందుకు పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..తులంపై 2990 తగ్గింపు.. నేడు మార్చి 16వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు మరోసారి కుప్పకూలాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పడిపోతున్న ధరలు సోమవారం కూడా కొనసాగడంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల వ్యూహాలు వంటి కారణాల వల్ల పసిడి ధరలు ఒత్తిడిలోనే కొనసాగుతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభమైన సమయంలో ధరలు తగ్గడం కొనుగోలు దారులకు అనుకూలంగా మారింది.
విశ్లేషకుల అంచనాల ప్రకారం.. బంగారం ధరల్లో తాత్కాలికంగా మరికొంత కాలం ఈ తగ్గుదల కొనసాగవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ప్రస్తుతం ఉన్న ధరలను గమనిస్తూ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తున్నారు. గతంలో అధిక స్థాయిలో ఉన్న ధరలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం స్వల్పంగా తగ్గడం వినియోగదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చింది. గత వారం రోజుల నుంచి 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు 2990 రూపాయలు తగ్గింది.
హైదరాబాద్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర ప్రస్తుతం సుమారు రూ.1,59,650గా కొనసాగుతోంది. నిన్న ఇది రూ.1,59,660 వద్ద నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1,46,340గా ఉంది. నిన్న ఈ ధర రూ.1,46,350గా నమోదైంది.
విజయవాడ, విశాఖ నగరాల్లో కూడా బంగారం ధరలు దాదాపు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,59,650గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,46,340గా కొనసాగుతోంది.
ఇక చెన్నైలో మాత్రం బంగారం ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ.1,61,010గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,47,590 వద్ద కొనసాగుతోంది.
బెంగళూరులో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1,59,650గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,46,340 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇదే సమయంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,59,800గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర సుమారు రూ.1,46,490గా నమోదైంది.
దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు గత కొద్ది రోజులుగా స్వల్పంగా తగ్గుతూ రావడం వినియోగదారులకు కొంత ఊరటనిస్తోంది. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు వంటి అంశాల ప్రభావం బంగారం ధరలపై ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల పెట్టుబడిదారులు లేదా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.