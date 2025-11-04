English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: 10గ్రాముల బంగారం ధర ఇంకా రూ. 10వేలు తక్కువగానే పలుకుతోంది.. హైదరాబాద్ నుంచి అమలాపురం వరకు నవంబర్ 4వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Today's gold and silver price: దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఈరోజు పెరిగాయి. వరుసగా రెండవ రోజు బంగారం పెరిగింది. వెండి కూడా ఈరోజు మరింత పెరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా పది ప్రధాన నగరాల్లో నవంబర్ 4వ తేదీ బంగారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. భవిష్యత్తులో బంగారం, వెండి ధరలు ఏ స్థాయికి చేరుకుంటాయో తెలుసుకోండి.
బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. బంగారంతోపాటు వెండి కూడా స్వల్పంగా పెరిగింది. అయితే, డాలర్ బలం, ఫెడ్ దూకుడు వైఖరి దాని వేగాన్ని పరిమితం చేశాయి. నేడు రాజధాని ఢిల్లీలో, 24 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాములకు రూ.10, 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా రూ. 10 పెరిగింది.

  రెండు రోజుల్లో, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర పది గ్రాములకు రూ. 180, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 160 పెరిగింది. ఇప్పుడు వెండి గురించి చెప్పాలంటే, ఢిల్లీలో వరుసగా రెండవ రోజు ఒక కిలో వెండి ధర స్వల్పంగా పెరిగింది. ఒక రోజు స్థిరత్వం తర్వాత, రెండు రోజుల్లో ఒక కిలో వెండి రూ. 2100 పెరిగింది.  

దేశంలోని 10 పెద్ద నగరాల్లో 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర ఎంత ఉందో తెలుసుకుందాం...ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, ముంబై, కోల్ కతా, విశాఖ పట్నం, చెన్నై నగరాల్లో 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం 1,13,040 పలుకుతుండగా.. 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,23,330 పలుకుతోంది.

  వెండి గురించి చెప్పాలంటే, ఢిల్లీలో వరుసగా రెండు రోజుల్లో కిలోకు రూ. 2100 పెరిగింది. అంటే ధరలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. నేడు, నవంబర్ 4న, ఢిల్లీలో వెండి కిలోకు రూ. 1,54,100కి అమ్ముడవుతోంది. నేడు దాని ధర కిలోకు రూ. 100 పెరిగింది. ఇతర ముఖ్యమైన మెట్రోల గురించి చెప్పాలంటే, ముంబై, కోల్‌కతాలో కూడా అదే ధరకు అమ్ముడవుతోంది, కానీ చెన్నైలో, కిలోకు వెండి ధర రూ. 1,68,100, అంటే, నాలుగు మెట్రోలలో, అత్యంత ఖరీదైన వెండి చెన్నైలో ఉంది.  

OANDA సీనియర్ మార్కెట్ విశ్లేషకుడు కెల్విన్ వాంగ్ మాట్లాడుతూ, డాలర్ స్థిరంగా ఉందని, బంగారంలో గణనీయమైన పెరుగుదలను నివారిస్తుందని అన్నారు. ఆగ్‌మాంట్ గోల్డ్‌టెక్ ప్రకారం, బంగారం ఔన్సుకు $3,920, $4,060 మధ్య (10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1.19-రూ. 1.22 లక్షలు) వెండి ఔన్సుకు $46, $49 మధ్య (కిలోగ్రాముకు సుమారు రూ. 1.4-రూ. 1.5 లక్షలు) స్థిరపడుతోంది.

  ఈ స్థాయిలు దీని కంటే ఎక్కువగా పెరిగితే, అవి 3-5శాతం పెరగవచ్చు. నిర్మల్ బ్యాంగ్ సెక్యూరిటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కునాల్ షా బంగారం ధరలు పెరగవచ్చని విశ్వసిస్తున్నారు. MCXలో ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1.23 లక్షలకు చేరుకోవచ్చు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం $4200కు చేరుకోవచ్చని ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు.  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.      

