English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gold Rate Today: యుద్ధం దెబ్బకు బంగారం కుదేలు… పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో గోల్డ్ కొనేవారికి ఊరట.. ఏప్రిల్ 11న షాకింగ్ రేట్లు ఇవే!..!!

Gold Rate Today: గత కొన్ని నెలలుగా మధ్యతరగతికి అందని ద్రాక్షలా మారిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు ఊహించని మలుపు తిరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ యుద్ధ మేఘాల నడుమ బంగారం తన  ఆల్ టైమ్ హై  నుంచి ఒకింత పతనమవుతోంది. నేడు ఏప్రిల్ 11వ తేదీ శనివారం 2026 తాజా ధరలు  మార్కెట్ పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకుందాం. 
1 /5

 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర  నేడు 10 గ్రాముల  24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,52,551 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 2025 చివరలో రూ. 1.80 లక్షల గరిష్ట స్థాయిని తాకిన పసిడి, ఇప్పుడు దాదాపు రూ. 28 వేల వరకు తగ్గుముఖం పట్టడం గమనార్హం.

2 /5

22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం: సామాన్యులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,39,845 పలుకుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తుండటంతో ఈ స్వల్ప తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తోంది.

3 /5

18 క్యారెట్ల బంగారం,  వెండి ధరలు: 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,14,419 వద్ద ఉండగా, వెండి ధర మాత్రం ఆకాశాన్నే అంటుతోంది. నేడు కిలో వెండి ధర రూ. 2,43,087 గా నమోదైంది. బంగారం తగ్గుతున్నా వెండి మాత్రం తన జోరును కొనసాగిస్తోంది.

4 /5

యుద్ధం ఆగినా తగ్గని టెన్షన్: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు ఆపకపోవడం మార్కెట్లను కుదిపేస్తోంది. హోర్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధంతో చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం నుంచి బాండ్ల వైపు మళ్లుతున్నారు.  

5 /5

మరికొద్ది గంటల్లో ఇస్లామాబాద్‌లో అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధుల మధ్య జరగనున్న చర్చలు సఫలీకృతమైతే బంగారం ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే,  చర్చలు విఫలమైతే దాడులు తప్పవు  అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన హెచ్చరిక ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

Next Gallery

