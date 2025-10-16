Gold price: బంగారం కొనేవాళ్లకు ఎగిరి గంతేసే వార్త..గోల్డ్ ధర రూ.60,000లకు పడిపోనుంది..ఎప్పటి నుంచో తెలుసా?

Gold price fall 2025: బంగారం ధర తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం ఈ ధరలు తగ్గడం సరికదా.. అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. గ్రాము బంగారం ధర మళ్లీ లక్ష రూపాయలకు చేరుకుంటోంది. అదే సమయంలో, ప్రపంచ బంగారు మండలి శుభవార్త చెప్పింది.
ప్రపంచ మార్కెట్లో మార్పులు, డాలర్ బలపడటం, పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్లో వచ్చిన మార్పుల నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతం లక్ష రూపాయల దగ్గర ఉన్న బంగారం ధర రాబోయే రోజుల్లో 50 వేల నుంచి 70 వేల రూపాయల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇటీవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొంతవరకు తగ్గాయి. రష్యా-ఉక్రెయిన్, మధ్యప్రాచ్యం వంటి ప్రాంతాలలో స్పష్టమైన మార్పులతో, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా బంగారం డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. వాణిజ్య ఒప్పందాలు, ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు బంగారం పట్ల పెట్టుబడిదారుల ఉత్సాహాన్ని తగ్గించవచ్చని కూడా అంచనాలు ఉన్నాయి.
బలపడుతున్న US డాలర్తో పాటు.. US ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్లు పెరగడం కూడా పెట్టుబడిదారులు బంగారానికి ప్రత్యామ్నాయాల వైపు మొగ్గు చూపేలా చేసింది. దీని ఫలితంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గింది. ఇది బంగారం ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
ఇటీవలి కాలంలో బంగారు నిల్వలను పెంచుకుంటున్న కేంద్ర బ్యాంకులు ఇప్పుడు కాస్త వెనక్కి తగ్గుతున్నాయి. కొనుగోళ్లు తగ్గడంతో బంగారం డిమాండ్ తగ్గుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అదే సమయంలో, రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు సెంటిమెంట్ కూడా మందగిస్తోంది. ఇది ధరలను ప్రభావితం చేస్తోంది.
ప్రస్తుత పరిస్థితిలో బంగారం ధరలు టన్నుకు రూ.50,000 నుండి రూ.70,000 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే, దీనిని తాత్కాలికంగా పరిగణించాలి. భారతదేశంలో బంగారం పట్ల సాంప్రదాయ ఆసక్తి, గౌరవం బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నాయి.
అయితే.. ధరలు తగ్గినంత మాత్రాన బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రమాదకరం కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. ధరల్లో తాత్కాలిక హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో బంగారం సురక్షితమైన పెట్టుబడి అని నిపుణులు విశ్వసిస్తున్నారు. వివాహాలు, పండుగలు, సంపదకు చిహ్నంగా బంగారం కొనే భారతీయుల మనస్తత్వాన్ని బట్టి చూస్తే, బంగారం డిమాండ్ ఎప్పటికీ తగ్గదని వారు అంటున్నారు.