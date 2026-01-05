English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: వెనిజులా సంక్షోభం.. రాత్రికి రాత్రి మారిన సీన్.. బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు.. జనవరి 5వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: వెనిజులా సంక్షోభం.. రాత్రికి రాత్రి మారిన సీన్.. బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు.. జనవరి 5వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today Janauary 5th 2025: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి మరోసారి బిగ్ షాక్ తగిలింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఒక్కసారిగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలతో బంగారం, వెండి ధరలు రాత్రికి రాత్రే భారీగా పెరిగాయి. ఇటీవల  కొంత తగ్గిన బంగారం, వెండి రేట్లు మళ్లీ వేగంగా పైకెగబాకడంతో, రాబోయే రోజుల్లో ధరలు ఇంకా పెరుగుతాయేమోనన్న ఆందోళన పసిడిప్రియుల్లో నెలకొంది.
గత రెండు రోజులుగా అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు మళ్లీ విలువైన లోహాలకు మద్దతుగా మారాయి. అమెరికా తీసుకున్న అనూహ్యమైన చర్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితిని పెంచాయి. వెనెజువేలాపై అకస్మాత్తుగా దాడులు జరిపి, ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మధురోను అదుపులోకి తీసుకుని అమెరికాకు తరలించడమే కాకుండా, అక్కడ అమెరికా కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించడం ప్రపంచ మార్కెట్లను కలవరపెట్టింది. ఈ పరిణామం కారణంగా భవిష్యత్‌లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశముందన్న అంచనాలు బలపడ్డాయి.

ఇటీవల వరకు రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కొలిక్కి వస్తుందన్న ఆశలతో బంగారం, వెండి ధరలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టాయి. కానీ తాజా అమెరికా–వెనెజువెలా సంఘటనలు ఆ అంచనాలను తారుమారు చేశాయి. ఫలితంగా భద్ర పెట్టుబడులుగా భావించే బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి ఒక్కసారిగా పెరిగింది.  

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కేవలం ఆరు గంటల వ్యవధిలోనే బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగాయి. ఆదివారం మార్కెట్లు మూసివుండటంతో మార్పు కనిపించకపోయినా, అర్ధరాత్రి తర్వాత ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగబాకాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,330 డాలర్ల స్థాయి నుంచి 4,410 డాలర్ల మార్కును దాటింది. అంటే కొద్ది గంటల్లోనే దాదాపు 80 డాలర్లకుపైగా పెరుగుదల నమోదైంది. అదే సమయంలో స్పాట్ సిల్వర్ ధర కూడా ఔన్సుకు 72 డాలర్ల నుంచి 76 డాలర్ల స్థాయికి చేరింది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ధరల పెరుగుదల ప్రభావం సాధారణంగా దేశీయ మార్కెట్లలో ఉదయం 10 గంటల తర్వాత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం మాత్రం దేశీయంగా ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 22 క్యారెట్ బంగారం ధర తులం రూ.1,24,500 వద్ద కొనసాగుతోంది. జనవరి 3న స్వల్పంగా తగ్గిన ధరలు, దానికి ముందు రెండు రోజులు పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. 24 క్యారెట్ బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ప్రస్తుతం రూ.1,35,820గా ఉంది. వెండి ధర కిలోకు రూ.2.57 లక్షల వద్ద నిలకడగా ఉంది. ఇటీవల వెండి ధరల్లోనూ భారీ ఊగిసలాటలు చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.

అంతర్జాతీయ రాజకీయ అస్థిరతలు మళ్లీ విలువైన లోహాల ధరలను ఎగబాకేలా చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితి కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు బలపడుతున్నాయి.  

