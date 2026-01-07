Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్.. ప్రూఫ్ ఇదే..జనవరి 7వ తేదీ బుధవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: జనవరి 7వ తేదీ బుధవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ రికార్డు స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. నేడు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,41,410గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,27,650 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి కూడా ఇదే బాటలో కదిలి.. ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 2,53,697కు చేరింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను పరిశీలిస్తే బంగారం ధరలు ఇటీవల భారీగా ఎగబాకినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,493 డాలర్ల స్థాయిని తాకింది. కేవలం రెండు రోజుల క్రితం వరకు 4,350 డాలర్ల దిగువన ఉన్న బంగారం ధర ఒక్కసారిగా దాదాపు 100 డాలర్ల మేర పెరగడం గమనార్హం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజకీయ పరిణామాలు ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల అమెరికా–వెనుజులా సంబంధిత పరిణామాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తక్కువగా ఉండే బంగారం వైపు తమ పెట్టుబడులను మళ్లించుకుంటున్నారు.
అయితే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఈ రాజకీయ అనిశ్చితుల మధ్య కూడా స్టాక్ మార్కెట్లు పెద్దగా పతనం కావడం లేదు. మరోవైపు బంగారం ధరలు పెరగడానికి ఇంకొక కారణం కూడా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2026లో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మళ్లీ తగ్గించే అవకాశాలపై మార్కెట్లో చర్చ జరుగుతోంది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే బంగారం ధరలకు మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అదనంగా డాలర్ విలువ బలహీనపడటం కూడా పసిడి ధరలను పైకి నెట్టే అంశంగా మారుతోంది.
అయితే టెక్నికల్ కోణంలో చూస్తే బంగారం ధరల్లో సమీప కాలంలో కొంత కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బంగారం రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) 70 కంటే ఎక్కువగా ఉండగా, 75 నుంచి 80 రేంజ్లో కొనసాగుతోంది. ఇది మార్కెట్లో వాస్తవ డిమాండ్ కన్నా పెట్టుబడులు ఎక్కువగా వచ్చినట్లు సూచిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇలాంటి దశలో సాధారణంగా ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను బుక్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు.
మూవింగ్ అవరేజెస్ పరంగా చూసినా బంగారం ధర ప్రస్తుతం 200 రోజుల మూవింగ్ అవరేజ్ కంటే చాలా ఎగువన ట్రేడవుతోంది. అంటే తక్కువ సమయంలో ధరలు చాలా వేగంగా పెరిగాయని అర్థం. 2024 చివరి నుంచి 2026 ప్రారంభం వరకు గమనిస్తే బంగారం ధర దాదాపు నేరుగా పైకి వెళ్లినట్లు టెక్నికల్ చార్ట్స్ సూచిస్తున్నాయి. దీనిని మార్కెట్ భాషలో ‘పారబాలిక్ రైజ్’గా పిలుస్తారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పెరుగుదల తర్వాత కొంత కరెక్షన్ రావడం సహజమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మార్కెట్ సైకిల్ పరంగా పరిశీలిస్తే బంగారం ఇప్పటికే రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల బలమైన బుల్ రన్ను పూర్తి చేసినట్లు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 10 నుంచి 25 శాతం వరకు ధరల్లో సవరణ వచ్చే అవకాశాలను కొట్టిపారేయలేమని చెబుతున్నారు. UBS మెటల్స్ స్ట్రాటజిస్ట్ సైమన్ వైట్ కూడా తన తాజా నివేదికలో బంగారం ప్రస్తుతం ఓవర్బాట్ స్థాయిలో ఉందని, టెక్నికల్ పరంగా కరెక్షన్ వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.