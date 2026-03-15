Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు అన్నీ మంచి రోజులే.. వరుసగా మూడో రోజు బంగారం భారీ పతనం.. నేడు మార్చి 15వ తేదీ 22, 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర ఎంతంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులు సంతోషించే వార్త. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. వరుసగా 3వ రోజు కూడా పసిడి ధరలు భారీగా దిగి వచ్చాయి. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు ఉన్నా బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే నేడు మార్చి 15వ తేదీ హైదరాబాద్ లో 22, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఎంత ఉందో తెలుసుకుందాం.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో ఈ వారం బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతూ రావడం కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చింది. గత కొన్ని రోజులుగా మార్కెట్లో జరిగిన హెచ్చుతగ్గుల మధ్య, వారం చివరి రోజు అయిన ఆదివారం ధరల్లో పెద్దగా మార్పు కనిపించలేదు. అయితే శనివారం రోజున బంగారం కొంత మేర తగ్గింది. దీంతో గత వారం మొత్తం చూసుకుంటే బంగారం ధరలు తగ్గుదల వైపే సాగినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు ధరలు పెరుగుతుండటంతో ద్రవ్యోల్బణంపై ఆందోళనలు పెరిగాయి. ఇదే సమయంలో అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ అయిన ఫెడరల్ రిజర్వు త్వరలో వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాలు తగ్గాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలు బంగారం మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతూ ధరలు క్రమంగా తగ్గడానికి కారణమయ్యాయి.
దేశీయ మార్కెట్లో తాజా ధరలను పరిశీలిస్తే, 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాముకు సుమారు రూ. 15,966 వద్ద ఉంది. ఇది గత రోజు ధరతో పోలిస్తే సుమారు రూ. 103 తగ్గినట్లుగా మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అదే సమయంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ. 1,59,660 వద్ద ఉంది. ఇది కూడా నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే దాదాపు రూ. 1,030 తగ్గినట్లుగా నమోదైంది.
22 క్యారెట్ల బంగారం ధరల్లో కూడా తగ్గుదల కనిపించింది. ప్రస్తుతం 22 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాముకు సుమారు రూ. 14,635గా ఉంది. ఇది గత రోజు ధరతో పోలిస్తే సుమారు ₹95 తగ్గింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర దాదాపు రూ. 1,46,350 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇది కూడా దాదాపు రూ. 950 వరకు తగ్గినట్లు మార్కెట్ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే గ్రాముకు సుమారు రూ. 11,974గా నమోదైంది. ఇది కూడా నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే సుమారు రూ. 78 తగ్గింది. దీంతో అన్ని క్యారెట్ల బంగారం ధరల్లోనూ ఒకే విధమైన తగ్గుదల కనిపించింది.
ఇక దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే ఎంసీఎక్స్ లో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గుదల చూపించాయి. ఏప్రిల్ డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం కాంట్రాక్ట్ ప్రారంభంలో 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 1,60,251 వద్ద ట్రేడింగ్ ప్రారంభించింది. ఇది గత ముగింపు ధర అయిన రూ. 1,60,401తో పోలిస్తే కొద్దిగా తక్కువ స్థాయి. ట్రేడింగ్ సమయంలో ఈ కాంట్రాక్ట్ మరింతగా పడిపోయి ఒక దశలో సుమారు రూ. 1,59,533 వరకు కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఇది దాదాపు రూ. 738 లేదా 0.56 శాతం తగ్గుదలను సూచిస్తుంది. తరువాత కొంత కోలుకున్నప్పటికీ చివరికి సుమారు రూ. 1,59,574 వద్ద ట్రేడవుతూ కనిపించింది. ఇది గత ముగింపు ధరతో పోలిస్తే సుమారు ₹697 లేదా 0.43 శాతం తగ్గుదల.
ఇక జూన్ 2026కు సంబంధించిన బంగారం ఫ్యూచర్స్ కూడా తగ్గుదలతోనే ట్రేడయ్యాయి. ఈ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు సుమారు ₹1,64,240 వద్ద నమోదైంది. ఇది కూడా గత ట్రేడింగ్తో పోలిస్తే సుమారు ₹587 లేదా 0.36 శాతం తగ్గినట్లుగా మార్కెట్ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ కాంట్రాక్ట్లో వేలాది లాట్ల వ్యాపారం జరిగినట్లు మార్కెట్ సమాచారం చెబుతోంది.
గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు ఒత్తిడిలోనే కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు, చమురు ధరల పెరుగుదల, వడ్డీ రేట్లపై అనిశ్చితి వంటి అంశాలు బంగారం మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అయితే ధరలు తగ్గుతున్న ఈ సమయంలో కొనుగోలుదారులు, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.