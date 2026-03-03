Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఒక్కసారిగా పతనానికి కారణం ఇదే.. ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలకు సడెన్ గా బ్రేక్ పడింది. వరుసగా పెరుగుతూ కొనుగోలుదారులను ఆందోళనకు గురిచేసిన బంగారం ధరలకు మంగళవారం స్వల్ప విరామం లభించింది. గత కొన్ని రోజులుగా అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా ఇరాన్–ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణ ప్రభావంతో పసిడి ధరలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. మూడు రోజుల నిరంతర పెరుగుదల తర్వాత ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టడంతో మార్కెట్లో కొంత ఊరట కనిపిస్తోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ మార్పు వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగించింది.
ఇటీవల బంగారం ధరలు రూ.2 లక్షల మార్కును తాకవచ్చన్న అంచనాలు వినిపించాయి. అయితే ప్రస్తుతం ధరలు కొద్దిగా చల్లబడటంతో కొనుగోలు దారులు ఆందోళన తగ్గించుకున్నారు. నగల వ్యాపారులు కూడా డిమాండ్ మళ్లీ చురుకుగా మారే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,70,500 వద్ద కొనసాగుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,56,290 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో కూడా ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,70,830గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,56,590 వద్ద ఉంది.
బెంగళూరులో 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,70,500 కాగా, 22 క్యారెట్లది రూ.1,56,290గా నమోదైంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,70,650 వద్ద, 22 క్యారెట్లది రూ.1,56,440 వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, ఢిల్లీలో కిలో వెండి రూ.3,15,100 వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్లో కేజీ వెండి రూ.3,14,900గా ట్రేడ్ అవుతోంది. చెన్నైలో కూడా ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతుండగా, బెంగళూరులో కిలో వెండి ధర రూ.3,15,100గా నమోదైంది.
పసిడి ధరల్లో తాత్కాలిక శాంతి నెలకొనడం కొనుగోలుదారులకు అనుకూల పరిణామంగా చెప్పవచ్చు. అయితే అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, డాలర్ మారకం విలువ, ముడి చమురు ధరలు వంటి అంశాలు భవిష్యత్తు ధరల దిశను నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది.