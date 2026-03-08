English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate Today: ఉమెన్స్ డే మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు మార్చి 8వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి..!

Gold Rate Today: ఉమెన్స్ డే మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు మార్చి 8వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి..!

Gold Rate Today: మార్చి 8, ఆదివారం నాటికి దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల దిశగా సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,62,858గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,56,858గా నమోదైంది. అలాగే 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,22,290 వద్ద కొనసాగుతోంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే ఇవాళ స్వల్ప పెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో పసిడి విలువ మొత్తం మీద పెరుగుదల దిశలోనే ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
1 /6

ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఉన్న అనిశ్చితి బంగారం ధరలపై స్పష్టమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సాధారణంగా ఆర్థిక అస్థిరత లేదా భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని ఎంచుకుంటారు. ప్రస్తుతం అదే పరిస్థితి కనిపిస్తున్నందున అంతర్జాతీయంగా బంగారంపై డిమాండ్ పెరిగి, దాని ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్‌పై కూడా పడుతోంది.

2 /6

ఇటీవల ధరలు పెరగడంతో బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు చాలా మందికి భారంగా మారింది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభమవుతున్న సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య తగ్గకపోయినా, అధిక ధరల కారణంగా కొనుగోలు పరిమాణం మాత్రం తగ్గుతోందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కొంతమంది వినియోగదారులు భారీ నగల బదులు తక్కువ బరువు గల ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారని వారు పేర్కొంటున్నారు.

3 /6

ఇక అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు కూడా పసిడి ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా మారుతున్నాయి. మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, ముఖ్యంగా ఇరాన్ మరియు అమెరికా మధ్య ఉన్న సైనిక ఉద్రిక్త పరిస్థితులు గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత ఆస్తిగా భావించి భారీగా కొనుగోలు చేయడం వల్ల ధరలు మరింత ఎగబాకుతున్నాయి.

4 /6

మరోవైపు అమెరికన్ డాలర్ విలువలో చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులు కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. డాలర్ బలహీనపడినప్పుడు సాధారణంగా బంగారం ధరలు పెరగడం కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం అదే పరిస్థితి కొనసాగుతుండటంతో పసిడి విలువ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

5 /6

గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఇంకా కొనసాగితే బంగారం ధరలు రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి కొనసాగితే పసిడి ధరలు కొత్త ఆల్‌టైమ్ రికార్డులను సృష్టించే అవకాశం కూడా ఉందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

6 /6

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Gold Rate Today Today Gold Rate gold rate today news india gold rate today Gold Rate Today in India 22 karat gold rate today Hyderabad Gold Rate Today

Next Gallery

Trisha Krishnan: దళపతి విజయ్ త్రిషతో ప్రేమాయణం గురించి ఏం చెప్పారంటే..!