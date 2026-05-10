Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Today: మదర్స్ డే మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. తగ్గిన బంగారం ధరలు..నేడు మే 10వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: మదర్స్ డే మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. తగ్గిన బంగారం ధరలు..నేడు మే 10వ తేదీ ధరలివే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 10, 2026, 08:45 AM IST|Updated: May 10, 2026, 09:23 AM IST

Gold Rate Today:  బంగారం ధరలు నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు తగ్గాయి. నేడు మే 10వ తేదీ ఆదివారం గోల్డ్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 153,150 రూపాయలు పలికింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 140,300 రూపాయలు పలికింది. ఇరాన్ యుద్ధ నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధరలలో హెచ్చుతగ్గుల నడుమ, ఈ వారం బంగారం ధరలు 1.83 శాతం మేర పెరిగినట్లు చూడవచ్చు.

Gold Price1/6

గత వారం MCX గోల్డ్ జూన్ ఫ్యూచర్స్ 0.04 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసి, 10 గ్రాములకు రూ. 152,589 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యింది. బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాల విషయానికి వస్తే అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందన్న ఆశలు బలపడటం, అలాగే అమెరికన్ డాలర్ బలహీనపడటం.వంటి  రెండు అంశాలు బంగారం ధరలు పెరగడానికి కారణం అవుతున్నాయని చెప్పవచ్చు.

Gold Rate Today2/6

ఏప్రిల్ నెలలో అంచనాలను మించి అమెరికా జాబ్స్ డేటా గణాంకాలు వచ్చాయి. అదే సమయంలో నిరుద్యోగ రేటు 4.3 శాతం వద్ద స్థిరంగా కొనసాగింది. అమెరికా జాబ్స్ మార్కెట్ బలంగా ఉందని, తద్వారా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను అధిక స్థాయిలోనే కొనసాగించే అవకాశం ఉందని ఈ డేటా సంకేతాలు ఇచ్చింది. 

Gold Discovery3/6

ఒక వేళ అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంకు వడ్డీ రేట్లను పెంచినట్లయితే, బంగారం ధర తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. కాగా ఇఫ్పటికే  అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర దాదాపు 50 డాలర్ల మేర పెరిగి, ఒక సెషన్‌లోనే అత్యధిక స్థాయి అయిన 4,760 డాలర్ల వద్దకు చేరుకుంది. మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, గల్ఫ్ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పడతాయనే అంచనాలు బలపడటంతో, డాలర్ బలహీనపడటం వంటి కారణాల వల్ల బంగారం ధర పెరిగింది.   

gold jewellary4/6

 బంగారం ధరలు పెరగడం ఓవైపు ఇన్వెస్టర్లకు లాభదాయకం అయినప్పటికీ కూడా రిటైల్ మార్కెట్లో ఫిజికల్ బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి మాత్రం ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా భారతీయ కుటుంబాలు పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ఎక్కువగా బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తుంటాయి.  ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ధరలు వారిపై మరింత భారాన్ని పెంచుతాయని చెప్పవచ్చు. 

gold rate5/6

అయితే బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా అనే సందేహాలు చాలా మందిలో కలుగుతున్నాయి.  అమెరికన్ డాలర్ విలువ కనుక  తగ్గినట్లయితే  బంగారం ధర పెరుగుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.  ఇక డాలర్ విలువ కనుక బలపడినట్లయితే బంగారం ఎంత తగ్గుతుంది.  దీని బట్టి భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ కు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ బంగారం ధరలను డిసైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పవచ్చు.

Gold Price Today6/6

మరోవైపు చైనా వంటి దేశాలు తమ సెంట్రల్ బ్యాంకుల్లో బంగారం నిలువలను పెంచుకున్నట్లయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బంగారం డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.   

Tags:
Gold Rate Today
Today Gold Rate
gold rate today news
india gold rate today
Gold Rate Today in India
22 karat gold rate today
Hyderabad Gold Rate Today

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కారు టైర్‌లో కోబ్రా.. గమనించకపోతే ప్రాణాలు పోయేవే.. వీడియో ఇదే!

కారు టైర్‌లో కోబ్రా.. గమనించకపోతే ప్రాణాలు పోయేవే.. వీడియో ఇదే!

Cobra Video28 min ago
2

Pmj జువెలరీ దోపిడీ కేసులో బిగ్ బ్రేకింగ్.. బెంగాల్‌లో దొరికిన దొంగ!

Karimnagar news37 min ago
3

TVK Vijay Oath Ceremony Live: ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ పవర్‌ఫుల్ స్పీచ్.. తొలి సంతకం ఈ ఫైల్‌పైనే..!

tvk Vijay43 min ago
4

సర్కారు నిర్లక్ష్యం.. శిథిలావస్థలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు.. పేదలకు అందని వైద్యం!

Karimnagar news50 min ago
5

ఎవరికీ తెలియని రహస్యం..బంగారాన్ని డెడ్ చీప్ గా ఎలా కొనాలి? ఎక్కడ కొనాలి?

Gold prices56 min ago