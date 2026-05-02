Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. నేడు మే 2వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో నేడు మే 2వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల ప్రభావంతో దేశీయంగా ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు బులియన్ మార్కెట్ తాజా అప్డేట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో ఈరోజు పసిడి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) నిన్నటితో తాజా రూ.2,350 తగ్గి, నేడు రూ.1,50,380 వద్ద కొనసాగుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ఆర్నమెంట్ గోల్డ్ ధర రూ.2,150 క్షీణించి, ప్రస్తుతం రూ.1,37,850 కు చేరుకుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఇతర ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కూడా ధరలు దాదాపుగా అమలులో ఉన్నాయి. అయితే స్థానిక పన్నులు, జ్యువెలరీ మేకింగ్ ఛార్జీల ఆధారంగా తుది ధరలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. గత కొంతకాలంగా ఆకాశన్నంటుతున్న బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా తగ్గడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటంతో బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు, ఇతర కరెన్సీలు వాడే దేశాలకు బంగారం కొనడం భారమవుతుంది, ఫలితంగా డిమాండ్ తగ్గిన ధరలు తగ్గుతాయి.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఇప్పుడే తగ్గించడానికి ప్రతికూలంగా వస్తున్న వార్తలు బంగారానికి మారాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు వడ్డీ లేని బంగారం కంటే బాండ్లు లేదా ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణ భయాలు పెరుగుతున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికట్టడానికి కేంద్ర బ్యాంకులు కఠినమైన ద్రవ్య విధానాలను అవలంబించాల్సి వస్తుందన్న సంకేతాలు పసిడి ధరలు తగ్గడానికి దారితీశాయి.
బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరడంతో, పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు తమ వద్ద ఉన్న నిల్వలను విక్రయించి లాభాలను పొందుతున్నారు. ఈ భారీ విక్రయాల వల్ల మార్కెట్లో బంగారం సరఫరా ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి.
పసిడి ధరలు ఊహించని రీతిలో లక్షన్నర మార్కును దాటడంతో, సామాన్య ప్రజలు కొనుగోలు చేయడానికి వెనుకంజ వేస్తున్నారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ ధరలు, మరీ ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలా మంది ధరలు తగ్గే వరకు వేచి చూసే ధోరణిని అవలంబిస్తున్నారు.