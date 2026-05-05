Gold Rate Today: పసిడి ప్రేమికులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన పసిడి.. రూ. 1.5లక్షల మార్క్ దిగువకు.. నేడు మే5వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: కొన్నిరోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం ధర ఇప్పుడు కిందికి దిగి వచ్చింది. 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. దీంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించిందని చెప్పాలి. నేడు మే 5వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
బంగారం ధరలు దిగి వస్తున్నాయి. గత కొన్నిరోజులుగా తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.5లక్షలకుపైగానే కొనసాగుతోంది. అయితే తాజాగా బంగారం ధరలు దిగిరావడంతో కొనుగోలుదారులకు ఊరట లభించినట్లయ్యింది. అంతర్జాతీయ భౌగోళిన రాజకీయ కారణాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్ని అనిశ్చితి కారణంగా పసిడి ధరలు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. 

హైదరాబాద్, విజయవాడలో  24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,49,610గా ట్రేడ్ అవుతోంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర రూ. 1,37, 140గా కొనసాగుతోంది.   

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,49,760గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ పసిడి ధర రూ. 1,37,290గా ఉంది.

అటు వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయని కిలోకు రూ. 100తగ్గింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడలో కిలో వెండి ధర రూ. 2,69,900గా ఉంది. ఢిల్లీలో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 2,64,900గా కొనసాగుతోంది. చెన్నైలో కిలో వెండి ధర రూ. 2,69,900గా ఉంది. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

