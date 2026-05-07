Gold Rate Today: తులం పై రూ. 30వేలు తక్కువ.. మే 7వ తేదీ గురువారం బంగారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today:  నేడు మే 7వ తేదీ.. గురువారం దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు అనూహ్యంగా పుంజుకున్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల (తులం) బంగారం ధర రూ. 1,52,730 వద్ద కొనసాగుతుండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,40,003 వద్ద, అలాగే 18 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,14,548 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
నిన్నటితో పోలిస్తే ధరల్లో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపిస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం.. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు.. డిమాండ్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, తులం బంగారం ధర వాస్తవంగా ఉండాల్సిన దానికంటే సుమారు రూ. 30 వేల వరకు తక్కువగానే పలుకుతుండటం గమనార్హం.  

పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు కొంత మేర సడలడం, దానివల్ల ముడి చమురు ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టడం వంటి అంశాలు పసిడిపై గిరాకీని పెంచాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పాట్ బంగారం ధర ఔన్సుకు 4,663 డాలర్ల మార్కును తాకగా, కొనుగోలుదారులు ఈ ధరలను ఒక అవకాశంగా భావిస్తున్నారు.

అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు ఒక చారిత్రాత్మక ఒప్పందానికి చేరువలో ఉన్నాయనే సానుకూల సంకేతాలు, అమెరికన్ డాలర్ విలువలో స్వల్ప బలహీనత వంటి అంశాలు పసిడి ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణమయ్యాయి. బుధవారం జరిగిన ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్‌లో బంగారం ధర రూ. 2,947 మేర ఎగబాకి, 10 గ్రాములకు రూ. 1.52 లక్షల స్థాయిని తాకింది. 

మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో జూన్ డెలివరీ కాంట్రాక్టులు 1.97% వృద్ధితో రూ. 1,52,700 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. అంతర్జాతీయ వేదికపై, ముఖ్యంగా న్యూయార్క్ కోమెక్స్ (COMEX) మార్కెట్‌లో జూన్ ఫ్యూచర్స్ ఏకంగా 146.05 డాలర్లు (3.2%) పెరిగి, ఔన్సుకు 4,714 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, ఇరాన్ తన హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరుస్తామని ప్రకటించడం, వాణిజ్య నౌకలకు రక్షణ కల్పించే  ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్  విషయంలో వచ్చిన మార్పులు ఇంధన మార్కెట్లలో ద్రవ్యోల్బణ భయాలను తగ్గించాయి. 

విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ భౌగోళిక రాజకీయ మార్పుల వల్ల ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం బంగారానికి మరింత కలిసొచ్చే అంశం, అయినప్పటికీ ప్రస్తుత ధరలు సాధారణ అంచనాల కంటే రూ. 30 వేల వరకు తక్కువగా ఉండటం విశేషం.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

