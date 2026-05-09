Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Today: బంగారం ధర మే 9వ తేదీ శనివారం పెరిగిందా లేక తగ్గిందా ? తులం బంగారం ధర ఎంతంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం ధర మే 9వ తేదీ శనివారం పెరిగిందా లేక తగ్గిందా ? తులం బంగారం ధర ఎంతంటే..?

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 09, 2026, 08:41 AM IST|Updated: May 09, 2026, 08:41 AM IST

Gold Rate Today:  మే 9వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,52,405  పలుకుతోంది.  22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,39,704  పలుకుతోంది. 18 క్యారెట్ల  పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,14,303 పలుకుతున్నట్లు చూడవచ్చు.  బంగారం ధరలు నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు పెరిగాయి. 
 

Gold Price1/6

ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వస్తున్న పరిణామాలు ఎందుకు కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఒక ఔన్స్  బంగారం ధర ప్రస్తుతం 4700 డాలర్లు దాటి ముందుకు  దూసుకుని వెళుతోంది. అయితే బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వైపు మళ్ళించడమే అని చెప్పవచ్చు.  ముఖ్యంగా డాలర్ విలువ  తగ్గడం కూడా బంగారంపై ఆకర్షణ పెంచింది అని చెప్పవచ్చు. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల ఒప్పందం విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

Gold Rate Today2/6

పసిడి ధరలు గడచిన ఏడాదికాలంగా గమనించినట్లయితే దాదాపు 80 శాతం వరకు పెరిగాయి. జనవరి నెలలో బంగారం ధర ఏకంగా 1.85 లక్షల రూపాయల వరకు వెళ్లినట్లు చూడవచ్చు. అక్కడ నుంచి బంగారం ధర మళ్ళీ తగ్గడం చూడవచ్చు. అయితే బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం అనేది కష్టతరంగా మారింది. 

Buying gold jewelry3/6

ముఖ్యంగా పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య తగ్గడంతో దుకాణాలకు  కస్టమర్ల సంఖ్య తగ్గిందని బంగారు ఆభరణాల షాపుల యజమానులు చెబుతున్నారు.  మేకింగ్ చార్జీలపై  డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నా కూడా  పసిడి  ధరలే భారీగా పెరగడంతో ప్రస్తుతం ఆభరణాల మార్కెట్లో స్తబ్దత నెలకొని ఉంది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఇప్పటికీ కూడా పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు జనం ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.  దీనికి ప్రధాన కారణం భారతీయ  కుటుంబాల్లో బంగారంపై ఉన్నటువంటి  సెంటిమెంట్ కారణంగా చెప్పవచ్చు.

gold jewellary4/6

ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గమనించినట్లయితే డాలర్ విలువ ఎక్కువగా బంగారాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. డాలర్ విలువ పెరిగితే బంగారం ధర తగ్గుతుంది.  అదే సమయంలో డాలర్ విలువ తగ్గితే బంగారం ధర పెరుగుతుంది. ఈ రెండింటికి మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఉంది.మరోవైపు అమెరికా తాజాగా విడుదల చేయనున్న జాబ్స్ డేటా పైన సర్వత్ర ఆసక్తి నెలకొని ఉంది.  దీంతోపాటు ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు పెంచుతుందా లేక తగ్గిస్తుందా అనే చర్చ కూడా నడుస్తోంది ఒకవేళ వడ్డీరేట్లను పెంచినట్లయితే గోల్డ్ రేట్ భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

gold rate5/6

ఎందుకంటే ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు పెంచినట్లయితే అమెరికన్  ట్రెజరీ బాండ్ల పై వచ్చే రాబడి కూడా పెరుగుతుంది.  అప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను  బంగారం నుంచి బయటకు తీసి ట్రెజరీ బాండ్ల పైపు మళ్ళించే అవకాశం ఉంటుంది.  అప్పుడు బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. 

Disclaimer: 6/6

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

Tags:
Gold Rate Today
Today Gold Rate
gold rate today news
india gold rate today
Gold Rate Today in India
22 karat gold rate today
Hyderabad Gold Rate Today

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ద్రోణి ఎఫెక్ట్.. ఏపీలోని ఈ జిల్లాల్లో నేడు, రేపు వర్షాలు.. పిడుగులు, భీకర గాలులు

ద్రోణి ఎఫెక్ట్.. ఏపీలోని ఈ జిల్లాల్లో నేడు, రేపు వర్షాలు.. పిడుగులు, భీకర గాలులు

AP Rain Alert57 min ago
2

ఫోర్జరీ జరిగిందని విజయ్ పార్టీపై దినకరన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు.. వీడియోతో ట్వీస్ట్

TVK vs AMMK Controversy2 hrs ago
3

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త శకం...సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం.. పూలబాటపై నడిచిన దళపత

Vijay TVKMay 08
4

DC vs KKR Highlights: సెంచరీతో ఢిల్లీని ఫినీష్ చేసిన ఫిన్ అల్లెన్.. కలకత్తా విజయం

IPL 2026May 08
5

Banks Strike: బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. 2 వీకాఫ్‌ల కోసం రెండు రోజుల సమ్మె!

Bank employeesMay 08