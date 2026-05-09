/Gold Rate Today: బంగారం ధర మే 9వ తేదీ శనివారం పెరిగిందా లేక తగ్గిందా ? తులం బంగారం ధర ఎంతంటే..?

Gold Rate Today: మే 9వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,52,405 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,39,704 పలుకుతోంది. 18 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,14,303 పలుకుతున్నట్లు చూడవచ్చు. బంగారం ధరలు నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు పెరిగాయి.
ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వస్తున్న పరిణామాలు ఎందుకు కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర ప్రస్తుతం 4700 డాలర్లు దాటి ముందుకు దూసుకుని వెళుతోంది. అయితే బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వైపు మళ్ళించడమే అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా డాలర్ విలువ తగ్గడం కూడా బంగారంపై ఆకర్షణ పెంచింది అని చెప్పవచ్చు. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల ఒప్పందం విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
పసిడి ధరలు గడచిన ఏడాదికాలంగా గమనించినట్లయితే దాదాపు 80 శాతం వరకు పెరిగాయి. జనవరి నెలలో బంగారం ధర ఏకంగా 1.85 లక్షల రూపాయల వరకు వెళ్లినట్లు చూడవచ్చు. అక్కడ నుంచి బంగారం ధర మళ్ళీ తగ్గడం చూడవచ్చు. అయితే బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం అనేది కష్టతరంగా మారింది.
ముఖ్యంగా పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య తగ్గడంతో దుకాణాలకు కస్టమర్ల సంఖ్య తగ్గిందని బంగారు ఆభరణాల షాపుల యజమానులు చెబుతున్నారు. మేకింగ్ చార్జీలపై డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నా కూడా పసిడి ధరలే భారీగా పెరగడంతో ప్రస్తుతం ఆభరణాల మార్కెట్లో స్తబ్దత నెలకొని ఉంది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఇప్పటికీ కూడా పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు జనం ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారంపై ఉన్నటువంటి సెంటిమెంట్ కారణంగా చెప్పవచ్చు.
ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గమనించినట్లయితే డాలర్ విలువ ఎక్కువగా బంగారాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. డాలర్ విలువ పెరిగితే బంగారం ధర తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో డాలర్ విలువ తగ్గితే బంగారం ధర పెరుగుతుంది. ఈ రెండింటికి మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఉంది.మరోవైపు అమెరికా తాజాగా విడుదల చేయనున్న జాబ్స్ డేటా పైన సర్వత్ర ఆసక్తి నెలకొని ఉంది. దీంతోపాటు ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు పెంచుతుందా లేక తగ్గిస్తుందా అనే చర్చ కూడా నడుస్తోంది ఒకవేళ వడ్డీరేట్లను పెంచినట్లయితే గోల్డ్ రేట్ భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఎందుకంటే ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు పెంచినట్లయితే అమెరికన్ ట్రెజరీ బాండ్ల పై వచ్చే రాబడి కూడా పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం నుంచి బయటకు తీసి ట్రెజరీ బాండ్ల పైపు మళ్ళించే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
