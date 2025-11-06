English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న ఒకే ఒక నిర్ణయం.. రూ. 1లక్ష దిగువకు బంగారం ధరలు.. నవంబర్ 6వ తేదీ గురువారం భారీగా పతనమైన పసిడి ధరలు..!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. నవంబర్ 6వ తేదీ గురువారం ధరలు చూస్తే 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,23,780 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,11,750 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,50,954 పలుకుతుంది. బుధవారంతో పోల్చితే నేడు గురువారం ధరలు తగ్గాయనే చెప్పాలి.
ఇటీవలి రోజుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అమెరికా డాలర్ విలువ మూడు నెలల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడంతో పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. అమెరికా స్పాట్ మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్‌ (సుమారు 31.1 గ్రాములు) బంగారం ధర 3,939 డాలర్లకు తగ్గింది. డిసెంబర్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర కూడా స్వల్పంగా క్షీణించి 3,945 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ పెరగడం. సాధారణంగా డాలర్ బలపడినప్పుడు బంగారం ధరలు పడిపోవడం సహజమైన ఆర్థిక ధోరణిగా పరిగణిస్తారు. డాలర్ బలపడినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలలో బంగారం కొనుగోలు ఖరీదు పెరుగుతుంది. దాంతో బంగారం మీద డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ఈ సారి కూడా అదే జరిగింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇవ్వకపోవడంతో మార్కెట్లు అనిశ్చితిలో ఉన్నాయి.

డిసెంబర్ 9–10 తేదీలలో జరగనున్న ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లలో తగ్గింపు ఉండకపోవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఫెడరల్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా అదే సూచిస్తున్నాయి. ఫలితంగా డాలర్ విలువ పెరగగా, బంగారం ధరలు తగ్గాయి.

డాలర్ బలపడినప్పుడు, అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లపై ఇన్వెస్టర్లు మరింత ఆసక్తి చూపుతారు. ఎందుకంటే ఆ బాండ్లపై స్థిరమైన రాబడులు లభిస్తాయి. బంగారం అయితే రాబడి ఇవ్వని ఆస్తి కాబట్టి, ఇన్వెస్టర్లు వాటి నుంచి నిధులు తరలించి బాండ్లలో పెట్టుబడి పెడతారు. ఈ కారణంగానే బంగారం ధరల్లో ప్రస్తుతం భారీ కరెక్షన్ జరుగుతోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

అమెరికా ప్రభుత్వ షట్‌డౌన్ కారణంగా అధికారిక ఆర్థిక డేటా విడుదలలో ఆలస్యం జరుగుతోంది. అయినప్పటికీ ADP నేషనల్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ రిపోర్ట్ వంటి ప్రైవేట్ డేటాను ఇన్వెస్టర్లు పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రసిద్ధ కమోడిటీ విశ్లేషకురాలు రోనా ఓ’కానెల్ అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రస్తుతం బంగారం ధరల్లో “టెక్నికల్ కరెక్షన్” జరుగుతోంది. ఇది కొనసాగితే, పసిడి ధరలు ఇంకా కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని ఆమె సీఎన్‌బీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.

ప్రపంచ రాజకీయ పరిణామాలు కూడా బంగారం మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల చైనాతో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం, భారతదేశంతో కూడా ఇలాంటి ఒప్పందం జరగబోతుందనే అంచనాలు పెట్టుబడిదారుల్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించాయి. ఫలితంగా స్టాక్ మార్కెట్లు బలపడగా, బంగారంలో పెట్టుబడులు తగ్గాయి.

అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల ప్రభావం భారతీయ మార్కెట్‌లపై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశంలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1.22 లక్షల వద్ద ఉంది. అక్టోబర్ 20న రూ. 1.35 లక్షల రికార్డును తాకిన ధరతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు రూ. 13,000 తగ్గిందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 22 క్యారెట్ల ఆభరణ బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ. 1.10 లక్షల సమీపంలో ఉంది. ఈ ధోరణి కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో ధర రూ. 1 లక్ష కంటే తక్కువకు దిగివచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

డాలర్ విలువ పెరగడం, వడ్డీ రేట్లపై అనిశ్చితి, అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల ఆకర్షణ, మరియు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక స్థిరత్వం కలిపి బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. అయితే దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే, జియోపాలిటికల్ ఉద్రిక్తతలు లేదా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే మళ్లీ బంగారం ధరలు పుంజుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

   ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

