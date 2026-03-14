Gold Rate Today: మహిళలకు ఇదే లక్కీ ఛాన్స్.. వెంటనే బంగారం కొనేయండి.. భారీగా తగ్గుతున్న పసిడి ధరలు.. మార్చి 14వ తేదీ శనివారం ధరలు ఇలా..!!

Gold Rate Today: దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు వరుసగా తగ్గుతూ వినియోగదారులకు ఊరట కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే మహిళలకు ఇది గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి.  గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ బలపడటం వల్ల ఈ మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
 
మార్చి 14 ఉదయం దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. రాజధాని ఢిల్లీ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,60,830 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,47,440గా నమోదైంది. ఒక రోజు ముందు ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర దాదాపు రూ.2,000 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,65,200కు చేరుకోవడం గమనార్హం.

దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై లో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,60,680గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,47,290గా నమోదైంది. ఇదే ధరలు చెన్నై, కోల్ కతా, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పూణే నగరాల్లో కూడా కొనసాగుతున్నాయి.

బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డాలర్ బలపడటం,  ప్రపంచ ద్రవ్య విధానంపై ఉన్న అనిశ్చితి కారణంగా బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ప్రస్తుతం ఔన్సుకు సుమారు 5,088 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

మరోవైపు మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ముడి చమురు ధరలను పెంచుతున్నాయి. చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయాలు పెరిగాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రపంచ కేంద్ర బ్యాంకులు కఠినమైన ద్రవ్య విధానాన్ని కొనసాగించే అవకాశముందని ఆర్థిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రభావం కూడా బంగారం ధరల మార్పులకు కారణమవుతోంది.

గత కొన్ని నెలలుగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వెండి ధర కిలోకు రూ.4 లక్షల మార్కును కూడా దాటింది. అయితే ఇప్పుడు ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా మారింది.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Hyderabad: వాహనదారులకు అలెర్ట్‌.. మెహదీపట్నం స్కైవాక్‌ నిర్మాణం, 2 రోజులు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు..!