Gold Rate Today: సంక్రాంతి ముందు పసిడి ప్రియులకు సడెన్ షాక్.. జనవరి 11వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలిస్తే వెంటనే చెక్ చేస్తారు..!!

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు సంక్రాంతి ముందు మరోసారి గట్టి షాక్ తగిలింది. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ ఊహించని వేగంతో పెరుగుతున్నాయి. వరుసగా రెండో రోజూ భారీ ఎగబాకడంతో పసిడి రేట్లు మరోసారి రికార్డు స్థాయిల వైపు పరుగులు పెడుతున్నాయి. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో కొద్దిగా తగ్గినట్టే కనిపించిన బంగారం ధరలు, అంతలోనే దిశ మార్చుకుని మళ్లీ పైకి ఎగిరిపోవడం పెట్టుబడిదారులను, వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా అంతర్జాతీయ పరిణామాలే పనిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా వాణిజ్య విధానాలపై నెలకొన్న అనిశ్చితి, భారీ సుంకాల బెదిరింపులు బులియన్ మార్కెట్‌ను కుదిపేస్తున్నాయి. భారత్ వంటి దేశాలపై 500 శాతం వరకు సుంకాలు విధించే అంశాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ ప్రస్తావించడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఆందోళన పెరిగింది. దీనికి తోడు అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు, ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడులు తిరిగి ఉద్ధృతం కావడం కూడా ఇన్వెస్టర్లను సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మళ్లిస్తోంది.

ఇలాంటి భౌగోళిక రాజకీయ, వాణిజ్య అనిశ్చితుల సమయంలో పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా బంగారం వంటి సురక్షిత ఆస్తులకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అదే ఇప్పుడు జరుగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారంపై డిమాండ్ పెరగడంతో ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. దీని ప్రభావం నేరుగా భారత మార్కెట్‌పై పడుతోంది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చూస్తే పసిడి ధరలు మళ్లీ రికార్డు స్థాయిలకు చేరువ అవుతున్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక్కరోజులోనే భారీగా పెరిగి ఔన్సుకు సుమారు 4,509 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదే సమయంలో వెండి ధర కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. స్పాట్ సిల్వర్ రేటు శాతాల్లో పెరుగుదల చూపించి ఔన్సుకు దాదాపు 79.9 డాలర్ల వద్దకు చేరింది.

ఈ అంతర్జాతీయ ప్రభావం హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నగరంలో బంగారం ధరలు వరుసగా రెండో రోజూ భారీగా పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర నిన్నే వెయ్యి రూపాయలకు పైగా పెరగగా, ఈరోజు మరోసారి భారీగా ఎగబాకింది. ఫలితంగా 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,40,460కు చేరింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా వెనక్కి తగ్గలేదు. ఈరోజు కూడా భారీ పెరుగుదలతో 10 గ్రాముల ధర రూ.1,28,750 వద్దకు చేరింది.  

బంగారంతో పాటు వెండి కూడా కొనుగోలుదారులకు షాక్ ఇస్తోంది. సాధారణంగా బంగారం పెరిగినప్పుడు వెండి కొంతమేర తగ్గుతుందని భావించే వారికి ఈసారి నిరాశే ఎదురైంది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే దాదాపు రూ.7,000 పెరిగింది. దీంతో వెండి ధర రూ.2,75,000 మార్క్‌ను దాటింది.

మొత్తానికి చూస్తే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వాణిజ్య అనిశ్చితులు బంగారం, వెండి ధరలను కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్తున్నాయి. ఈ ట్రెండ్ ఇలాగే కొనసాగితే రానున్న రోజుల్లో పసిడి ధరలు మరిన్ని రికార్డులను సృష్టించే అవకాశముందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వినియోగదారులు కొనుగోలు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది, ఇక పెట్టుబడిదారుల దృష్టి మాత్రం పూర్తిగా బంగారం మీదే నిలిచింది.

