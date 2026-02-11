Gold Rate Today Latest
బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇవాళ కొంత ఊరట లభించింది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలు ఇవాళ కొంచెం తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తాజా రేట్ల ప్రకారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.270 తగ్గి రూ.1,58,510కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.250 తగ్గి రూ.1,45,300గా నమోదైంది. ఈ స్వల్ప తగ్గుదలతో పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలని భావిస్తున్న వారు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు.
ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, వెండి ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రూ.3 లక్షలుగా కొనసాగుతోంది. వెండి ధర స్థిరంగా ఉండటంతో వెండి కొనుగోలు చేసే వారికి కూడా ఇబ్బంది లేదు. వెండి సాధారణంగా ఆభరణాలు, పాత్రలు, అలాగే పెట్టుబడిగా కూడా కొనుగోలు చేస్తారు.
బంగారం, వెండి ధరలు రోజూ మారడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, డిమాండ్, వడ్డీ రేట్లు వంటి అంశాలు ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ దగ్గర పడితే డిమాండ్ పెరగడంతో ధరలు కూడా పెరుగుతుంటాయి.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపించవచ్చు. రవాణా ఖర్చులు, స్థానిక పన్నులు, దుకాణాల మార్జిన్ వంటి కారణాల వల్ల ఈ తేడాలు ఉంటాయి. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక జువెలరీ దుకాణాల్లో రేట్లు తెలుసుకోవడం మంచిది.
పెట్టుబడిగా బంగారం కొనేవారు ధరల మార్పులను గమనిస్తూ సరైన సమయంలో కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వెండి కూడా తక్కువ ధరలో లభించే విలువైన లోహంగా భావిస్తున్నారు. మొత్తానికి.. ఇవాళ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గడం, వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉండడం మార్కెట్లో కాస్త సానుకూల పరిస్థితిని చూపిస్తోంది.