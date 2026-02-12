Gold Rate Today: బంగారు కొన్నవారికి మరో శుభవార్త.. ఈరోజు మరింత భారీగా తగ్గిన బంగారం..!

Gold Rate Today In Hyderabad
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇవాళ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి రేట్లు ఈరోజు తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులు కొంత ఊరట పొందారు. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలని భావిస్తున్న వారికి ఇది మంచి అవకాశం అని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
ఈరోజు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,200 తగ్గి రూ.1,58,400కు చేరింది. నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన తగ్గుదలగా చెప్పొచ్చు. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా రూ.1,100 తగ్గి రూ.1,45,200గా నమోదైంది. సాధారణంగా నగల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర తగ్గడం వినియోగదారులకు మరింత లాభంగా ఉంటుంది.
ఇక వెండి ధర విషయానికి వస్తే, ఎలాంటి మార్పు లేదు. ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రూ.3 లక్షలుగా కొనసాగుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉండటం గమనించదగ్గ విషయం. వెండి కొనుగోలు చేసే వారు కూడా ధరల మార్పులను గమనిస్తూ ఉన్నారు.
బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గాయనే విషయంలో నిపుణులు కొన్ని కారణాలు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడటం, పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణ చేయడం వంటి అంశాలు ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. అంతేకాకుండా దేశీయ డిమాండ్, దిగుమతుల పరిస్థితులు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపించవచ్చు. స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు, బులియన్ అసోసియేషన్ నిర్ణయాలు వంటి కారణాలతో రేట్లు కొద్దిగా మారుతాయి. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు సమీప జ్యువెలరీ షాపుల్లో తాజా ధరలు తెలుసుకోవడం మంచిది.
బంగారం సాధారణంగా సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించబడుతుంది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు చాలా మంది బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని చూస్తారు. అయితే ధరలు ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉండవు. కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితులు గమనించడం అవసరం.